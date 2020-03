PS5 e Xbox Series X, Pessino entusiasta della next gen: le console sono più della somma delle loro specifiche

PS5, ma anche Xbox Series X hanno evidentemente entusiasmato Andrea Pessino, il CTO di Ready at Dawn che si è già fatto sentire sui social soprattutto per supportare la causa di PS5 e proprio riprendendo ed espandendo quei concetti è tornato a scrivere su Twitter.

Pessino ha affermato ieri che PS5 è una delle più rivoluzionarie e ispirate console mai create, nientemeno, attirando ovviamente l'attenzione. Anche il CTO del team che ha creato The Order: 1886, insomma, si è unito alla levata di scudi generale a cui abbiamo assistito dopo la presentazione di PS5 da parte di Mark Cerny, che ha avviato l'ormai famosa discussione sulla potenza delle console next gen, scontro che vede favorita Xbox Series X in termini di specifiche.

Pessino si è dunque trovato fianco a fianco con vari sviluppatori Naughty Dog e Santa Monica (in effetti non proprio delle fonti imparziali) a difendere PS5 dagli attacchi dei console warriors, facendo presente come i teraflops non siano un parametro indicativo di quello che una console può effettivamente fare.

Accusato di partigianeria, Pessino ha fatto presente in messaggi successivi di non essere a libro paga di nessuno e di amare tutte le piattaforme da gioco. "Sono entusiasta delle nuove console next gen", ha affermato, "penso che consentiranno l'esecuzione di giochi esponenzialmente più impressionanti e non solo perché sono dotate di hardware superiori".

"Avremo a che fare con decisioni in termini di architettura che sono specificamente progettate per risolvere alcuni problemi dello sviluppo che hanno storicamente posto dei limiti alla visione dei designer, cosa che mi ha portato a fare quel commento sui teraflops", ha spiegato.

"Una console è più della somma delle sue specifiche - ovviamente gli incrementi di hardware sono importanti ma le astrazioni, le API, l'integrazione e soprattutto tutta l'architettura lo sono ancora di più, queste sono le maggiori innovazioni". Insomma, si tratta di un discorso più generale rispetto a quanto emerso in precedenza: "È per questo che concentrarsi sui numeri può far perdere di vista il quadro più completo. Sono emozionato per PS5 perché penso che molte decisioni intelligenti siano state prese che possano consentire agli sviluppatori di progettare in nuove maniere, specialmente per i giochi più estesi. Non stavo facendo alcun paragone tra le console, stavo solo condividendo il mio ottimismo".

I am enthusiastic about the upcoming console gen - I believe they will allow conception and execution of exponentially more impressive games, and NOT just because they have exponentially better hardware.

... — Andrea Pessino (@AndreaPessino) March 19, 2020