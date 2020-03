Fortnite, Skin di Deadpool: ecco quando sarà disponibile gratis

Come tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 ormai già sapranno, Deadpool è la skin segreta del nuovo Pass Battaglia. Epic Games lo ha annunciato sin dall'inizio della stagione, tuttavia senza fornire un dettaglio fondamentale: e cioè quando verrà rilasciata una volta per tutte.

Adesso però sappiamo quando sarà disponibile gratis il costume di Deadpool di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2; "gratis" naturalmente per tutti i giocatori che hanno già acquistato il Battle Pass della Stagione 2. Ebbene, mancano esattamente due settimane: il giorno del rilascio dovrebbe essere il prossimo 3 aprile 2020, un venerdì. Al più tardi il weekend successivo. Ad ogni modo, manca ancora un po' per avere la skin segreta della stagione, ma arriverà comunque prima di Pasqua 2020.

Come facciamo a saperlo? Presto detto: gli sviluppatori di Epic Games ha aggiunto un simpatico calendario nel rifugio di Deadpool, e potete recarvi voi stessi a controllare; si accede dal condotto di ventilazione della schermata del Pass Battaglia di Fortnite. Questo calendario segna una data importante, in arrivo tra 14 giorni: e chiaramente si tratta del lancio della Skin di Deadpool.

Fino ad allora intanto avrete tutto il tempo di completare le varie sfide settimanali di Deadpool, imprescindibili per poter ottenere su Fortnite la skin in questione. Per esempio Distruggi i gabinetti e anche trova lo stura-WC.

Now you can on calendar in the toilets of Deadpool! It surely indicates that we will have the Deadpool skin in 14 days! pic.twitter.com/HU2GPoeBo9 — Fortnite Pro Plays (@FortniteProPl15) March 20, 2020