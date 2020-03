Fortnite, Trova lo Stura-WC di Deadpool

Le sfide di Deadpool della Settimana 3 sono ora disponibili su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: è il momento di completarle dunque, altrimenti non sarà possibile ottenere la Skin di Deadpool dal Battle Pass, prossimamente. In questa rapida guida vi spiegheremo come agire con Trova lo Stura-WC di Deadpool.

Per completare la sfida Trova lo Stura-WC di Deadpool di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 (nuove sfide di Deadpool) non dovrete fare altro che recuperare il prezioso oggetto dell'eroe dissacrante di Marvel Studios. Per trovarlo non dovrete neppure avviare una nuova partita, ma semplicemente recarvi nella schermata del Pass Battaglia (quartier generale dell'Agenzia), poi selezionare il potenziamento Eroi, e a sua volta la schermata di Nitroglicerina. Lo Stura-WC si trova sulla destra: interagite con lo stesso ed il gioco sarà fatto.

Nuove sfide di Deadpool arriveranno ogni venerdì, fino alla fine della Stagione in corso. Restate con noi per tutte le prossime guide; e intanto eccovi un pratico video.