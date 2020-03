CS:GO ESL Vodafone Championship, gli highlight del 5 marzo 2020

Il CS:GO ESL Vodafone Championship si mostra in video con gli spettacolari highlight della giornata del 5 marzo 2020, secondo appuntamento per la prestigiosa competizione eSport.



Le sequenze evidenziano l'abilità dei partecipanti ai match di Counter-Strike: Global Offensive, che in questi giorni ha stabilito un nuovo record per numero di utenti collegati contemporaneamente.



Il successo dello sparatutto targato Valve non accenna a diminuire, insomma: sebbene il gioco sia stato lanciato nell'ormai lontano 2012, è ancora uno dei grandi protagonisti della scena competitiva.



Le partite dell'ESL Vodafone Championship rappresentano ormai un appuntamento fisso su Multiplayer.it: potete seguirle ogni giovedì in live sul sito o sul nostro canale Twitch.