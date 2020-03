Nintendo Switch: per Shigeru Miyamoto la console è arrivata nel momento giusto

Nintendo Switch è arrivata nel momento giusto: lo ha detto Shigeru Miyamoto nel corso di un'intervista, spiegando come la console ibrida sia stata lanciata sul mercato con un timing perfetto.



"Nintendo Switch è arrivata nel momento giusto, in un periodo in cui le persone girano molto e utilizzano dispositivi come gli smartphone", ha detto Miyamoto, esaltando la portabilità della piattaforma.



Il leggendario game designer ha però enfatizzato anche l'ecosistema Nintendo: "Pensavamo sarebbe stato relativamente facile portare al successo una singola console, con una singola architettura tecnologica, vista la situazione", ha dichiarato.



"Il punto è che in ambito mobile ci sono tanti hardware differenti di cui bisogna tenere conto, dunque finisci per trovarti in un contesto di grande imprevedibilità."



Secondo Shigeru Miyamoto, insomma, la portabilità di Nintendo Switch e il suo ecosistema sono stati i fattori principali del successo della console. Come dargli torto?