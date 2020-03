The Longing, il trailer di lancio dura ben quattro ore e il gioco quattrocento giorni

Il trailer di lancio dell'indie The Longing, disponibile per PC, Mac e Linux, dura la bellezza di quattro ore. Questo colpo di genio degli sviluppatori nasce dalla struttura stessa del titolo, che viene descritto come un miscuglio tra un'avventura punta e clicca e un gioco idle.



In The Longing si interpreta un personaggio chiamato Ombra, ultimo servitore di un regno sotterraneo il cui re ha deciso di dormire per 400 giorni, così da recuperare i suoi poteri. Il nostro scopo è quello di rimanere nel palazzo in attesa che il re si risvegli.



Appena lanciato The Longing, partirà il conto alla rovescia dei 400 giorni, che proseguirà anche quando non stiamo giocando. Lo scopo del gioco è quello di trovare qualcosa da far fare a Ombra... oppure semplicemente disinteressarsi del suo destino e tornare dopo 400 giorni per gustarsi il finale.



Il trailer di lancio dura quattro ore in onore allo strano concept di The Longing. Nel video vediamo Ombra addormentarsi e continuare a farlo fino allo scadere del tempo. Avete capito bene: tranne per qualche sequenza di gioco visibile nel minuto iniziale, per il resto del tempo non succede assolutamente nulla. Come non amarlo?



