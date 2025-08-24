Dopo NES e Game Boy, LEGO potrebbe stare per lanciare un'altra console storica da costruire

A dire il vero, quello che compare nell'immagine è il controller del Mega Drive o Genesis, a quanto pare legato al set identificato con il numero 40769 e ancora non annunciato in forma ufficiale da LEGO, ma farebbe pensare all'esistenza anche della console collegata.

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma su internet è spuntato quello che potrebbe essere un indizio su una prossima console storica che potrebbe ricevere il trattamento LEGO , come accaduto in precedenza a NES e Game Boy .

Per ora è spuntato il controller

Potete vedere il messaggio con l'immagine in questione riportato qui sotto: il set 40769 riproduce un maniera piuttosto fedele il classico controller di Mega Drive o Genesis, la storica console a 16-bit che ha fatto la storia dei videogiochi e di Sega.



La questione è però particolare: il set segnalato sembra riferirsi veramente solo al controller di Sega Mega Drive, visto il riferimento specifico visibile sulla confezione e il fatto che faccia parte di una promozione particolare.

In base a quanto riferito, il set sarebbe in arrivo l'8 settembre e dovrebbe essere distribuito gratuitamente con gli acquisti da 130€ o più in prodotti LEGO.

Vista la situazione, non è detto che ci sia in effetti anche tutta la console in arrivo in versione LEGO, ma questo potrebbe probabilmente essere un primo passo verso il lancio di un intero Mega Drive di LEGO, con un'operazione simile a quelle di NES e Game Boy da costruire.