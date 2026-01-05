Il co-fondatore di Sega, David Rosen, è morto a 95 anni

David M. Rosen, co-fondatore e figura storica nelle origini di Sega, è venuto a mancare il 25 dicembre 2025 all'età di 95 anni, circondato dalla sua famiglia, come riporta RePlay Magazine, con la notizia che è stata diffusa solo in questi giorni.
La storia di Rosen è quella di un businessman americano molto legato al Giappone, con un rapporto nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando faceva parte della United States Air Force di stanza nell'area del Pacifico tra Giappone ed estremo oriente, durante la Guerra di Corea.
Rosen rimase in territorio nipponico anche dopo questo impegno, e nel 1954 fondò la Rosen Enterprises in tale paese, focalizzata sulla vendita di prodotti artistici giapponesi sul mercato americano, oltre a studi fotografici.
Una lunga storia alle origini dei videogiochi
Nel 1957 avvenne il fondamentale spostamento del focus di Rosen Enterprises nell'ambito delle macchine Coin-op per l'intrattenimento, facendo da ponte tra il Giappone e gli USA per l'esportazione di questi prodotti.
In seguito, dal 1965 la compagnia si fuse con Nihon Goraku Bussan, nota anche come Service Games, per continuare la produzione di jukebox e slot machine, e proprio in questo periodo nacque di fatto Sega, il cui nome derivava proprio dalla fusione delle prime lettere di Service Games.
Rosen divenne dunque presidente di Sega Enterprises Ltd, e sotto la sua guida nel 1966 venne creato quello che può essere considerato uno dei primi "videogiochi" di Sega, Periscope, ovvero una macchina Coin-op con una sorta di tiro a segno ad ambientazione marinara.
Successivamente, Sega Enterprises venne venduta al conglomerato Gulf+Western, con Rosen sempre nel ruolo di CEO della divisione Sega, la quale divenne negli anni 70 una sussidiaria di Paramount Pictures Corporation.
Dopo l'incontro con Hayao Nakayama (in seguito all'acquisizione della sua Essco Tdg e della Gremlin Industries), Rosen decise di comporre un gruppo con Nakayama e Isao Okawa per acquistare gli asset giapponesi di Sega nel 1984, dando vita al nuovo corso della compagnia.
Rosen rimase negli Stati Uniti mentre Nakayama assunse la guida delle operazioni del quartier generale di Sega in Giappone, con l'imprenditore americano che fondò successivamente la divisione Sega of America, di cui divenne presidente, lasciando poi la compagnia nel 1996.