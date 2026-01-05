Ottieni 1TB di spazio d'archiviazione in più per i tuoi dispositivi con questo SSD Fanxiang in promo su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sull'SSD Fanxiang S880 da 1TB che viene messo in offerta grazie all'applicazione del codice sconto ITCD13 che farà calare il prezzo del device di 13€ per un costo finale d'acquisto di 110,07€. Puoi acquistare l'SSD direttamente tramite questo link.
Questo SSD è una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni pensata per chi cerca velocità, affidabilità e ampia capacità, sia su PlayStation 5 sia su PC. Basato sulla tecnologia PCIe 4.0, questo SSD M.2 garantisce velocità di lettura fino a 7.300 MB/s e scrittura fino a 6.600 MB/s.
Ulteriori dettagli tecnici
La qualità costruttiva è uno dei punti di forza del Fanxiang S880. Ogni unità viene sottoposta a 80 ore di test rigorosi e a cinque severi controlli di qualità, progettati per garantire stabilità e affidabilità nel lungo periodo.
A conferma di ciò, l'SSD è coperto da una garanzia di 5 anni e offre una resistenza fino a 8.000 TBW, assicurando tranquillità anche agli utenti più esigenti. Grazie al formato M.2 2280, l'installazione è semplice e veloce. L'elevata compatibilità lo rende ideale non solo per la console PS5, ma anche per la maggior parte dei computer e sistemi contemporanei.