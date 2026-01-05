La Top 40 dei giochi più venduti nel Regno Unito a inizio 2026 dà priorità ai grandi nomi

Sono stati pubblicati i più recenti dati di vendita dei videogiochi in formato fisico per il Regno Unito , che permettono di vedere quali sono stati i videogiochi di punta tra i videogiocatori inglesi tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

La Top 40 dei videogiochi più venduti nel Regno Unito

Ecco la classifica dei giochi più venduti in UK:

EA Sports FC 26 Mario Kart World Call of Duty: Black Ops 7 Clair Obscur: Expedition 33 Battlefield 6 Pokémon Legends: Z-A Mario Kart 8 Deluxe Mortal Kombat 11 Ultimate Grand Theft Auto V Minecraft Mortal Kombat 1 Nintendo Switch Sports Donkey Kong Bananza Split Fiction Super Mario Party Jamboree Just Dance 2026 Edition Animal Crossing: New Horizons Mad Max F1 25 The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Ghost of Yotei Assassin's Creed Shadows Super Mario Bros. Wonder Mafia Trilogy Gran Turismo 7 Hogwarts Legacy Harry Potter: Quidditch Champions Kingdom Come: Deliverance II Little Nightmares III Marvel's Spider-Man 2 Astro Bot Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition Armored Core VI: Fires of Rubicon Sonic Racing: CrossWorlds Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Mafia: The Old Country Metroid Prime 4: Beyond Tekken 8

I nomi in Top 10 non sorprendono affatto. Clair Obscur: Expedition 33 è risalito dalla diciassettesima posizione della precedente settimana, mentre Mortal Kombat 11 Ultimate è passato dalla diciottesima all'ottava. Il resto dei giochi ha solo fatto piccoli scambi di posizione. La Top 3 è invece immutata.

Vi lasciamo infine ai dati della precedente settimana, per confronto.