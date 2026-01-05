La Top 40 dei giochi più venduti nel Regno Unito a inizio 2026 dà priorità ai grandi nomi

Sono stati pubblicati i più recenti dati di vendita dei videogiochi in formato fisico per il Regno Unito, che permettono di vedere quali sono stati i videogiochi di punta tra i videogiocatori inglesi tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.
Si tratta per la precisione di una Top 40, dedicata a tutte le console.
La Top 40 dei videogiochi più venduti nel Regno Unito
Ecco la classifica dei giochi più venduti in UK:
- EA Sports FC 26
- Mario Kart World
- Call of Duty: Black Ops 7
- Clair Obscur: Expedition 33
- Battlefield 6
- Pokémon Legends: Z-A
- Mario Kart 8 Deluxe
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Mortal Kombat 1
- Nintendo Switch Sports
- Donkey Kong Bananza
- Split Fiction
- Super Mario Party Jamboree
- Just Dance 2026 Edition
- Animal Crossing: New Horizons
- Mad Max
- F1 25
- The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
- Ghost of Yotei
- Assassin's Creed Shadows
- Super Mario Bros. Wonder
- Mafia Trilogy
- Gran Turismo 7
- Hogwarts Legacy
- Harry Potter: Quidditch Champions
- Kingdom Come: Deliverance II
- Little Nightmares III
- Marvel's Spider-Man 2
- Astro Bot
- Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
- Mafia: The Old Country
- Metroid Prime 4: Beyond
- Tekken 8
I nomi in Top 10 non sorprendono affatto. Clair Obscur: Expedition 33 è risalito dalla diciassettesima posizione della precedente settimana, mentre Mortal Kombat 11 Ultimate è passato dalla diciottesima all'ottava. Il resto dei giochi ha solo fatto piccoli scambi di posizione. La Top 3 è invece immutata.
Vi lasciamo infine ai dati della precedente settimana, per confronto.