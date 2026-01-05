1

La Top 40 dei giochi più venduti nel Regno Unito a inizio 2026 dà priorità ai grandi nomi

Vediamo la classifica dei quaranta videogiochi più venduti nel Regno Unito tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, per Nintendo, Xbox e PlayStation.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/01/2026
Un giocatore di calcio di EA Sports FC 26 che esulta con le ginocchia a terra in un campo

Sono stati pubblicati i più recenti dati di vendita dei videogiochi in formato fisico per il Regno Unito, che permettono di vedere quali sono stati i videogiochi di punta tra i videogiocatori inglesi tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

Si tratta per la precisione di una Top 40, dedicata a tutte le console.

La Top 40 dei videogiochi più venduti nel Regno Unito

Ecco la classifica dei giochi più venduti in UK:

  1. EA Sports FC 26
  2. Mario Kart World
  3. Call of Duty: Black Ops 7
  4. Clair Obscur: Expedition 33
  5. Battlefield 6
  6. Pokémon Legends: Z-A
  7. Mario Kart 8 Deluxe
  8. Mortal Kombat 11 Ultimate
  9. Grand Theft Auto V
  10. Minecraft
  11. Mortal Kombat 1
  12. Nintendo Switch Sports
  13. Donkey Kong Bananza
  14. Split Fiction
  15. Super Mario Party Jamboree
  16. Just Dance 2026 Edition
  17. Animal Crossing: New Horizons
  18. Mad Max
  19. F1 25
  20. The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition
  21. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  22. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  23. Ghost of Yotei
  24. Assassin's Creed Shadows
  25. Super Mario Bros. Wonder
  26. Mafia Trilogy
  27. Gran Turismo 7
  28. Hogwarts Legacy
  29. Harry Potter: Quidditch Champions
  30. Kingdom Come: Deliverance II
  31. Little Nightmares III
  32. Marvel's Spider-Man 2
  33. Astro Bot
  34. Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition
  35. Armored Core VI: Fires of Rubicon
  36. Sonic Racing: CrossWorlds
  37. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
  38. Mafia: The Old Country
  39. Metroid Prime 4: Beyond
  40. Tekken 8

I nomi in Top 10 non sorprendono affatto. Clair Obscur: Expedition 33 è risalito dalla diciassettesima posizione della precedente settimana, mentre Mortal Kombat 11 Ultimate è passato dalla diciottesima all'ottava. Il resto dei giochi ha solo fatto piccoli scambi di posizione. La Top 3 è invece immutata.

Nintendo Switch 2 ha superato le vendite totali di tre diverse console in UK Nintendo Switch 2 ha superato le vendite totali di tre diverse console in UK

Vi lasciamo infine ai dati della precedente settimana, per confronto.

#Dati di Vendita
