Splitgate Arena Reloaded è stato in grado di rilanciare il gioco? Ecco i dati

È disponibile dal 17 dicembre su Steam e console e i dati di SteamDB non dipingono una situazione positiva .

I dati più recenti su Splitgate Arena Reloaded

Il videogioco ha ottenuto un picco di 2.297 giocatori, ma è poi calato intorno ai 1.000 utenti contemporanei negli ultimi giorni. Se si guardano i dati del primo gioco, si nota che durante l'open beta aveva raggiunto 67.724 utenti.

La roadmap delle novità di Splitgate Arena Reloaded

Ovviamente le cifre non tengono in considerazione le console (Splitgate Arena Reloaded è disponibile su PlayStation e Xbox), che potrebbero risollevare la situazione. A questo riguardo, gli sviluppatori hanno affermato che nei primi cinque giorni oltre 150.000 giocatori hanno provato lo sparatutto e hanno anche dichiarato che un buon numero di giocatori ha continuato a giocare dopo una prima prova: sebbene non vengano indicati dati precisi, si afferma che sono i migliori di sempre.

Forse, quindi, la situazione console è ben più rosea di quella PC. Il team afferma anche che intende spingere sul marketing nel corso del 2026 e che sono in arrivo varie novità: a gennaio ci sarà una nuova mappa (Arena Royale) e la modalità One in the Chamber, oltre ad altre aggiunte che potete vedere nell'immagine sopra. Per ora sono confermate le novità fino a marzo.

La speranza è che l'opera riesca a trovare il proprio pubblico sul lungo periodo, anche dopo le difficoltà economiche della compagnia: ricordiamo infatti che il team di Splitgate Arena Reloaded a giugno aveva licenziato alcuni membri e i co-fondatori si erano tolti lo stipendio.