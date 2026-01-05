1

Splitgate Arena Reloaded è stato in grado di rilanciare il gioco? Ecco i dati

Splitgate Arena Reloaded sta provando a prendere quanto di buono c'era in Splitgate 2 ed eliminare le parti peggiori: ci è riuscito? Ha convinto il pubblico? Vediamo i dati di SteamDB.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/01/2026
Splitgate Arena Reloaded, una versione rivista di Spitgate 2, non pare essere stato in grado di rivitalizzare lo sparatutto online, perlomeno in versione PC.

È disponibile dal 17 dicembre su Steam e console e i dati di SteamDB non dipingono una situazione positiva.

I dati più recenti su Splitgate Arena Reloaded

Il videogioco ha ottenuto un picco di 2.297 giocatori, ma è poi calato intorno ai 1.000 utenti contemporanei negli ultimi giorni. Se si guardano i dati del primo gioco, si nota che durante l'open beta aveva raggiunto 67.724 utenti.

Ovviamente le cifre non tengono in considerazione le console (Splitgate Arena Reloaded è disponibile su PlayStation e Xbox), che potrebbero risollevare la situazione. A questo riguardo, gli sviluppatori hanno affermato che nei primi cinque giorni oltre 150.000 giocatori hanno provato lo sparatutto e hanno anche dichiarato che un buon numero di giocatori ha continuato a giocare dopo una prima prova: sebbene non vengano indicati dati precisi, si afferma che sono i migliori di sempre.

Il team di Splitgate 2 implora i giocatori di dargli una possibilità per il rilancio Il team di Splitgate 2 implora i giocatori di dargli una possibilità per il rilancio

Forse, quindi, la situazione console è ben più rosea di quella PC. Il team afferma anche che intende spingere sul marketing nel corso del 2026 e che sono in arrivo varie novità: a gennaio ci sarà una nuova mappa (Arena Royale) e la modalità One in the Chamber, oltre ad altre aggiunte che potete vedere nell'immagine sopra. Per ora sono confermate le novità fino a marzo.

La speranza è che l'opera riesca a trovare il proprio pubblico sul lungo periodo, anche dopo le difficoltà economiche della compagnia: ricordiamo infatti che il team di Splitgate Arena Reloaded a giugno aveva licenziato alcuni membri e i co-fondatori si erano tolti lo stipendio.

