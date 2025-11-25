Splitgate 2 verrà "rilanciato" ufficialmente dopo l'attuale beta, entro la fine dell'anno

La novità qui è soprattutto la definizione più precisa di un periodo di lancio, considerando che l'idea di un ritorno in nuova forma era stata già anticipata dal team, che recentemente ha implorato i giocatori di dargli una possibilità per il rilancio .

Il rilancio di Splitgate 2 a questo punto è ufficiale ed ha un periodo di uscita annunciato: verrà effettuato dopo la conclusione dell'attuale periodo di beta test, che dovrebbe terminare il 4 dicembre.

Tutto entro la fine dell'anno

La data di conclusione della beta di Splitgate 2 è stata annunciata con un nuovo aggiornamento pubblicato sulla pagina Steam del gioco, che mostra appunto la data del 4 dicembre come conclusiva per questa fase di studio sulla nuova build.

I server della beta verranno messi offline in preparazione del lancio della nuova versione del gioco, previsto sempre nel mese di dicembre, dopo una fase di test che sembra aver dato dei risultati incoraggianti per il team.

Nel messaggio, gli sviluppatori hanno anche parlato anche di come la beta abbia aiutato il gioco, spiegando di aver "ricostruito l'intera struttura attorno a ciò che rende speciale Splitgate: portali, movimento e puro gunplay".

Le fazioni sono state completamente rimosse e le abilità sono state ripensate come potenziamenti, inoltre sono tornate le classiche modalità senza round come King of the Hill, Domination e Team Deathmatch, a cui si aggiunge Classic Arena.

Sono state inoltre introdotte nuove mappe, nuove armi, rielaborato i menu e perfezionato i sistemi sulla base del feedback dei giocatori. Hanno anche aggiunto il sovraccarico dei portali e gli EMP, che modificano il funzionamento del controllo delle mappe.