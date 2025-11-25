Fatal Fury: City of the Wolves, annunciata la data di uscita del DLC di Mr. Big

Il roster di Fatal Fury: City of the Wolves continua ad ampliarsi. SNK ha annunciato la data di uscita del DLC dedicato a Mr. Big, fissando il debutto per il 9 dicembre. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che offre un assaggio delle abilità di questo lottatore, vecchia conoscenza per i fan storici della saga.
Come già avvenuto per i precedenti personaggi aggiuntivi, anche Mr. Big sarà disponibile gratuitamente: è infatti incluso nel Season Pass 1, a suo volta compreso con ogni copia senza costi extra. Si tratta dell'ultimo combattente previsto per questo pass; eventuali nuovi arrivi faranno parte di un secondo pacchetto, con ogni probabilità a pagamento.
Mr. Big torna in azione nel nuovo trailer
Mr. Big è un personaggio storico dell'universo SNK. Introdotto per la prima volta come boss nella serie Art of Fighting, è poi diventato un volto ricorrente in The King of Fighters. Ora è pronto a unirsi ufficialmente al roster di Fatal Fury: City of the Wolves.
Il trailer mostra il suo stile di combattimento basato sull'uso di due tonfa, con cui può eseguire combo aggressive ideali per mantenere costante la pressione sugli avversari più difensivi, oltre ad attacchi speciali che gli consentono di elettrificare le armi e ampliare il suo arsenale offensivo.