Fatal Fury: City of the Wolves, annunciata la data di uscita del DLC di Mr. Big

Il roster di Fatal Fury: City of the Wolves continua ad ampliarsi. SNK ha annunciato la data di uscita del DLC dedicato a Mr. Big, fissando il debutto per il 9 dicembre. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che offre un assaggio delle abilità di questo lottatore, vecchia conoscenza per i fan storici della saga.

Come già avvenuto per i precedenti personaggi aggiuntivi, anche Mr. Big sarà disponibile gratuitamente: è infatti incluso nel Season Pass 1, a suo volta compreso con ogni copia senza costi extra. Si tratta dell'ultimo combattente previsto per questo pass; eventuali nuovi arrivi faranno parte di un secondo pacchetto, con ogni probabilità a pagamento.