Apple prepara l’iPad mini 8 con display OLED: l'uscita potrebbe arrivare nel corso del prossimo anno

L'iPad mini 8 rappresenterà uno dei prossimi passi chiave nella strategia di Apple per portare la tecnologia OLED anche sui dispositivi più compatti e accessibili della sua gamma. Secondo le informazioni più recenti, il nuovo tablet sarà lanciato tra il terzo e il quarto trimestre del 2026, in linea con i piani produttivi di Samsung, principale fornitore dei pannelli destinati al dispositivo.

La produzione di massa degli OLED dedicati all'iPad mini 8 dovrebbe infatti partire a luglio 2026, con un volume stimato di circa tre milioni di unità all'anno. Il nuovo modello manterrà un formato compatto ma beneficerà di un display da 8,4 pollici completamente rinnovato.