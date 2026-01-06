Tutte le periferiche di MSI al CES 2026: mouse, tastiere, cuffie e altri accessori

MSI offre una panoramica delle principali periferiche , in occasione del CES 2026. Nella lineup sono presenti prodotti di vario genere, dalle cuffie alle tastiere, ma abbiamo incluso anche una piccola sezione dedicata ad altri accessori come SSD e router. Si tratta di soluzioni che combinano design e prestazioni ottimali per ogni esigenza. Dalle novità vere e proprie ai modelli già conosciuti, vediamo quindi un pratico riepilogo dei principali prodotti che potrebbero interessarvi maggiormente. Ricordiamo che l'articolo è in costante aggiornamento , quindi aggiungeremo ulteriori informazioni (e immagini) successivamente.

Partiamo dal mouse VERSA che offre fino a 8.000 Hz di polling rate e risposta istantanea durante il gioco ad alta risoluzione. Troviamo inoltre i sensori PIXART PAW-3395 fino a 26.000 DPI, una batteria da 800 mAh e peso di 66g. Il mouse è dotato di impugnature laterali con motivo a diamante, mentre i lati sono rivestiti in gomma antiscivolo per una presa più stabile.

Tastiere MSI: design, precisione e affidabilità

STRIKE 700 W 8K HE

Passiamo ora a una tastiera caratterizzata da una scocca in alluminio completamente lavorata a CNC e un design con illuminazione RGB Lightbox. Si tratta di un design compatto (65%) con switch hot-swappable per una maggiore personalizzazione. La connessione tri-mode permette di utilizzarla cablata (fino a 8000 Hz), in wireless 2.4 GHz o via Bluetooth. Troviamo inoltre una batteria da 8000mAh per sessioni di gioco prolungate.

STRIKE 900 W 8K

La tastiera è dotata di una copertura in lega di alluminio e di un design modulare che permette di sostituire alcune parti, per una maggiore personalizzazione. I due moduli sostituibili sono lo schermo TFT con tasti multimediali e il tastierino numerico. Anche in questo caso troviamo switch hot-swappable, illuminazione RGB e una batteria da 8000mAh. La tastiera supporta la connessione dual-mode, utilizzabile sia tramite cavo sia wireless a 2,4 GHz.

FORGE GK600 TKL W

Sono disponibili due colorazioni differenti: Sky e Violet. La prima presenta tonalità più neutre, mentre la seconda ha una colorazione rosa. Le caratteristiche sono praticamente uguali: switch lineari KTT Purple Star, keycaps resistenti e durevoli in PBT, batteria da 4000mAh, illuminazione RGB e tre modalità di connessione: cablata, wireless 2,4 GHz e Bluetooth.

FORGE GK600 TKL W Violet

Altre tastiere mostrate, dalle caratteristiche uguali ma dalle colorazioni differenti, sono le seguenti:

FORGE TKL Wireless MLG Edition

Forge GK600 TKL Wireless Mars

Forge GK600 TKL Wireless Topo White

Forge GK600 TKL Wireless Topo Blue

Forge TKL Wireless News Edition

Le tastiere nelle diverse colorazioni

Aggiorneremo l'articolo con una serie di immagini, in modo da mostrarvi nel dettaglio ogni singola tastiera.