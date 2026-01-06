Tutte le periferiche di MSI al CES 2026: mouse, tastiere, cuffie e altri accessori

MSI offre una panoramica delle principali periferiche, in occasione del CES 2026. Nella lineup sono presenti prodotti di vario genere, dalle cuffie alle tastiere, ma abbiamo incluso anche una piccola sezione dedicata ad altri accessori come SSD e router. Si tratta di soluzioni che combinano design e prestazioni ottimali per ogni esigenza. Dalle novità vere e proprie ai modelli già conosciuti, vediamo quindi un pratico riepilogo dei principali prodotti che potrebbero interessarvi maggiormente. Ricordiamo che l'articolo è in costante aggiornamento, quindi aggiungeremo ulteriori informazioni (e immagini) successivamente.
Mouse VERSA al CES 2026: prestazioni elevate e consumo minimo
VERSA 300 W 8K
Partiamo dal mouse VERSA che offre fino a 8.000 Hz di polling rate e risposta istantanea durante il gioco ad alta risoluzione. Troviamo inoltre i sensori PIXART PAW-3395 fino a 26.000 DPI, una batteria da 800 mAh e peso di 66g. Il mouse è dotato di impugnature laterali con motivo a diamante, mentre i lati sono rivestiti in gomma antiscivolo per una presa più stabile.
VERSA 500 W 8K
Questo mouse ha un design ergonomico. Anche in questo caso troviamo fino a 8.000 Hz di polling rate, mentre la rotellina magnetica permette uno scorrimento preciso con tocchi leggeri. In questo caso troviamo sensori PIXART PAW-3950 fino a 30.000 DPI, batteria da 800 mAh e peso di 68g.
Tastiere MSI: design, precisione e affidabilità
STRIKE 700 W 8K HE
Passiamo ora a una tastiera caratterizzata da una scocca in alluminio completamente lavorata a CNC e un design con illuminazione RGB Lightbox. Si tratta di un design compatto (65%) con switch hot-swappable per una maggiore personalizzazione. La connessione tri-mode permette di utilizzarla cablata (fino a 8000 Hz), in wireless 2.4 GHz o via Bluetooth. Troviamo inoltre una batteria da 8000mAh per sessioni di gioco prolungate.
STRIKE 900 W 8K
La tastiera è dotata di una copertura in lega di alluminio e di un design modulare che permette di sostituire alcune parti, per una maggiore personalizzazione. I due moduli sostituibili sono lo schermo TFT con tasti multimediali e il tastierino numerico. Anche in questo caso troviamo switch hot-swappable, illuminazione RGB e una batteria da 8000mAh. La tastiera supporta la connessione dual-mode, utilizzabile sia tramite cavo sia wireless a 2,4 GHz.
FORGE GK600 TKL W
Sono disponibili due colorazioni differenti: Sky e Violet. La prima presenta tonalità più neutre, mentre la seconda ha una colorazione rosa. Le caratteristiche sono praticamente uguali: switch lineari KTT Purple Star, keycaps resistenti e durevoli in PBT, batteria da 4000mAh, illuminazione RGB e tre modalità di connessione: cablata, wireless 2,4 GHz e Bluetooth.
Altre tastiere mostrate, dalle caratteristiche uguali ma dalle colorazioni differenti, sono le seguenti:
- FORGE TKL Wireless MLG Edition
- Forge GK600 TKL Wireless Mars
- Forge GK600 TKL Wireless Topo White
- Forge GK600 TKL Wireless Topo Blue
- Forge TKL Wireless News Edition
Aggiorneremo l'articolo con una serie di immagini, in modo da mostrarvi nel dettaglio ogni singola tastiera.
Maestro 500 W: le cuffie dal design semplice ma confortevole
Tra i vari prodotti MSI ha mostrato anche le cuffie Maestro 500 W, con driver da 40 mm, cancellazione attiva del rumore (fino a 20 dB) e modalità Trasparenza, in base alle vostre preferenze ed esigenze. Troviamo inoltre la cancellazione del rumore ambientale, ideale per ridurre i suoni indesiderati durante il gioco, e un dongle 2,4 GHz con bassa latenza di 30 ms, per una connessione stabile.
Le cuffie pesano 315 g e possono essere sfruttate in tre modi: via cavo, wireless 2,4 GHz e Bluetooth. La batteria ha una capacità di 1000 mAh, offrendo un'autonomia di 50 ore con Bluetooth e ANC attivi oppure 90 ore con Bluetooth e ANC disattivati.
PC Desktop
AI Edge Series
Si tratta di un prodotto pensato per sfruttare l'IA in locale in modo versatile. All'interno troviamo l'AMD Ryzen AI MAX+ 395 con 128 GB LPDDR5X 8.000 MT/s, 16 core, capacità di 126 TOPS, NPU AMD XDNA2 e GPU integrata Radeon 8060S, ideale anche per il gaming. Questo prodotto consente di avere accesso sia a Windows che a Linux, in base alle vostre preferenze, ed eccelle sia in multi-core che nel rendering.
MSI MEG VISION X AI
Si tratta di un PC dotato di Intel Core Ultra 9 serie 200, memorie DDR5 e NVIDIA GeForce RTX personalizzabile. Tra i principali punti chiave troviamo massime prestazioni per chi lavora con l'IA, un'ottima gestione della dissipazione e aiDAPTIV+, per ottimizzare la RAM in contesti complessi.
Altri accessori: SSD e router
SPATIUM M571 DLP
Si tratta di un SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 con controller PHISON E28 a 6 nm e DRAM integrata, in grado di offrire alte prestazioni e consumi contenuti. Troviamo inoltre una velocità di trasferimento fino a 14 GB/s nelle versioni da 1 TB e 2 TB. Ecco un breve riepilogo delle specifiche:
- Capacità: 1 TB / 2 TB / 4 TB
- Lettura/Scrittura sequenziale massima: Fino a 14.500 MB/s in lettura e 11.000 MB/s in scrittura
- Fattore di forma: M.2 2280
- Interfaccia: PCIe Gen5×4, NVMe 2.0
- Disponibilità: Q1 2026
SSD portatile DATAMAG 40Gbps
Tra gli altri prodotti troviamo anche l'SSD portatile dalle diverse caratteristiche, riepilogate di seguito:
- USB 4.0 / 3.2
- Portabilità magnetica (si può agganciare ai dispositivi iPhone e a qualsiasi modello compatibile)
- Peso di 85g
- Design in alluminio per una maggiore efficienza termica
- Compatibile con PC, laptop, smartphone e console
- Registrazione e archiviazione 4K ProRes su iPhone senza interruzioni
Connettività
Altri accessori legati alla connettività sono:
- Roamii BE Pro per il Wi-Fi (BE11000 Tri-Band, 4 porte da 2,5 Gb/s)
- Roamii BE Lite (BE5000 Dual-Band,1 porta da 2,5 Gb/s + 2 porte da 1 Gb/s)
- Router RadiX RadiX BE9400 WiFi 7 Tri (Tri-Band fino a 9400 Mbps, tecnologia MLO per ridurre la latenza e CPU Quad-Core 1,5GHz