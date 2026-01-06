MSI al CES 2026: scopriamo tutte le schede video al centro della lineup

In occasione del CES 2026, MSI ha offerto una panoramica delle sue schede video. Si tratta di prodotti che probabilmente conoscerete già in parte, ma che svolgono un ruolo cruciale nella lineup. Queste GPU sono progettate per ottimizzare design, prestazioni e raffreddamento, con una serie di caratteristiche chiave che le rendono particolarmente interessanti per gli appassionati di gaming e hardware. Riepiloghiamo quindi alcune delle principali schede video. Specifichiamo che l'articolo è in aggiornamento, quindi introdurremo nuove informazioni successivamente. Inoltre, continuate a seguirci per scoprire tutte le novità legate agli altri prodotti MSI.

Le GPU MSI al CES 2026 Di seguito trovate una panoramica completa dei principali prodotti di punta targati MSI, tra cui GeForce RTX 5080 16G EXPERT OC, GeForce RTX 5090 16G SUPRIM SOC e altri ancora. Alcuni di questi prodotti sono già disponibili sul mercato e vengono mostrati come vetrina per evidenziare le ultime tecnologie del brand. Ricordiamo che aggiorneremo l'articolo con ulteriori informazioni.

GeForce RTX 5080 16G EXPERT OC Partiamo dalla RTX 5080 16G EXPERT OC, che ha ricevuto il riconoscimento CES Innovation Awards 2026. Tra i principali materiali troviamo una lega di alluminio pressofuso e un design elegante. Il design termico Flow Frozr 2 garantisce una dissipazione del calore efficiente e prestazioni stabili a lungo termine. GeForce RTX 5080 16G EXPERT OC Con Zero Frozr, invece, le ventole si arrestano completamente quando le temperature sono basse, eliminando qualsiasi rumore. A contribuire è la camera di vapore avanzata e la distribuzione del calore ottimizzata con i core pipe di forma quadrata.

GeForce RTX 5090 16G SUPRIM SOC Passiamo alla GPU Suprim con Hyper Frozr, l'evoluzione definitiva del design termico avanzato, core pipe per ottimizzare la dissipazione del calore e bordi ondulati con design progettato per migliorare il flusso d'aria. La scheda video è caratterizzata anche da un taglio a forma di V per ottimizzare ulteriormente l'efficienza del flusso. Le alette occupano completamente il modulo termico, migliorando le prestazioni complessive.

GeForce RTX 5080 16G VANGUARD SOC Si tratta di una GPU su architettura NVIDIA Blackwell con Core Tensor di quinta generazione, prestazioni IA massime con FP4 e DLSS 4 e core Ray Tracing di quarta generazione. Troviamo inoltre NVIDIA Reflex 2 con Frame Warp e altri strumenti utili. Il design si basa su bordi aerodinamici, linee fratturate e luci RGB, mentre Hyper Frozr contribuisce al raffreddamento per un funzionamento silenzioso. OMEN e HyperX diventano una cosa sola: ecco tutte le novità gaming di HP al CES 2026 Sono presenti anche in questo caso alette sagomate che ricoprono i tubi centrali, migliorando le prestazioni di raffreddamento, il doppio BIOS per dare priorità alle massime prestazioni o al basso rumore (modalità SILENT). Le ventole Stormforce sono caratterizzate da sette pale con texture ad artiglio e arco circolare per garantire il minimo rumore.

GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC Passiamo alla Gaming Trio, in grado di offrire prestazioni elevate sia per il gaming che per la creazione di contenuti. Anche in questo caso troviamo tecnologie di raffreddamento avanzate e illuminazione LED diffusa attraverso una copertura smerigliata. La GPU si basa su architettura NVIDIA Blackwell, core tensor di quinta generazione e core Ray Tracing di quarta generazione. GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC Troviamo inoltre un design termico Tri Frozr 4, con ventole potenziate e innovazioni termiche per offrire un funzionamento estremamente silenzioso e prestazioni superiori. Tra le altre caratteristiche chiave troviamo Air Antegrade Fin 2.0: le alette hanno un ritaglio a V e un design alto-basso per ottimizzare il flusso d'aria. La piastra di base in rame nichelato cattura il calore proveniente dalla GPU e dalla memoria.

GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC bianca La GPU nella colorazione bianca presenta diversi elementi chiave: architettura NVIDIA Blackwell, FP4 e DLSS 4, core Ray Tracing di quarta generazione, NVIDIA Reflex 2 con Frame Warp, NVIDIA ACE, NVIDIA Broadcast e NVIDIA Encoder di nona generazione, NVIDIA G-SYNC e altri strumenti utili. Anche in questo caso è presente il design termico Tri Frozr 4 e fusibili aggiuntivi integrati nel PCB per fornire ulteriore protezione contro i danni elettrici.