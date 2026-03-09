Apple esplora l'utilizzo della stampa 3D per i componenti in alluminio di iPhone e Apple Watch

Apple non smette mai di cercare il prossimo salto tecnologico nei processi produttivi. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, l'azienda sta esplorando l'integrazione della stampa 3D per lavorare l'alluminio destinato alle casse degli Apple Watch e agli chassis degli iPhone.
L'obiettivo dichiarato è rendere il processo di fabbricazione più efficiente e, potenzialmente, più economico. Non è una novità assoluta per Cupertino: l'azienda ha già esperienza in questo campo. Sia Apple Watch Ultra 3 che Series 11, infatti, hanno beneficiato di componenti in titanio stampati in 3D, utilizzando materiale riciclato al 100%.
Apple ha un pregresso nell'utilizzo della stampa 3D
Ancora più recentemente, questa tecnica è stata impiegata per la porta USB-C in titanio del nuovo iPhone Air, un componente lodato per essere più sottile, resistente e attento all'ambiente. Perché proprio l'alluminio?
La risposta risiede nell'efficienza su larga scala. Sebbene la ricerca sia ancora in una fase preliminare, l'adozione di tale tecnologia potrebbe tradursi in risparmi significativi durante la produzione, offrendo la possibilità di mantenere prezzi più competitivi sui modelli di partenza.
Un esempio recente di questa filosofia è il MacBook Neo, che grazie a un nuovo processo produttivo capace di ridurre lo spreco di alluminio, è riuscito a raggiungere un prezzo d'attacco di 599 dollari.
Apple vuole sfruttare la stampa 3D anche per una questione estetica
Oltre all'efficienza tecnologica, Apple sembra voler rinfrescare anche l'estetica della sua gamma desktop. Gurman ha infatti anticipato che, insieme ai nuovi sviluppi hardware, l'azienda pianifica di introdurre una "palette di colori rinfrescata" per i prossimi modelli di iMac previsti entro la fine di quest'anno.
È affascinante osservare come Apple stia trasformando la catena di montaggio in una sorta di laboratorio tecnologico dove sostenibilità, estetica e ingegneria convergono. Che si tratti di un nuovo iMac colorato o di un iPhone più semplice da produrre grazie alla stampa 3D, la strategia di Cupertino continua a puntare sull'innovazione costante.