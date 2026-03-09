Apple esplora l'utilizzo della stampa 3D per i componenti in alluminio di iPhone e Apple Watch

Apple non smette mai di cercare il prossimo salto tecnologico nei processi produttivi. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, l'azienda sta esplorando l'integrazione della stampa 3D per lavorare l'alluminio destinato alle casse degli Apple Watch e agli chassis degli iPhone.

L'obiettivo dichiarato è rendere il processo di fabbricazione più efficiente e, potenzialmente, più economico. Non è una novità assoluta per Cupertino: l'azienda ha già esperienza in questo campo. Sia Apple Watch Ultra 3 che Series 11, infatti, hanno beneficiato di componenti in titanio stampati in 3D, utilizzando materiale riciclato al 100%.