ASUS ROG al CES 2026: dalla collaborazione con Kojima Productions ai nuovi Zephyrus, ecco tutti gli annunci

Il CES 2026 di ASUS ROG porta in dote tante novità, dalla conferma dei prodotti storici come i laptop Zephyrus, al nuovo desktop "olografico" G1000, passando per le periferiche, senza contare la collaborazione con Kojima Productions per una linea interamente dedicata ai Ludens. L'anno appena cominciato registra il 20° anniversario del celebre brand taiwanese e i festeggiamenti iniziano proprio dalla kermesse di Las Vegas. Scopriamo insieme la line-up della "Repubblica dei Giocatori".
ROG Flow Z13 KJP Edition
Iniziamo proprio dalla collaborazione con Kojima Productions, che entra con forza tra il nutrito numero di partnership a cui ci ha abituato ROG negli anni e che si concretizza con una special edition del tablet da gaming, il ROG Flow Z13, e del mouse Keris II.
Il ROG Flow Z13 KJP Edition adotta un telaio esclusivo disegnato da Yoji Shinkawa e introduce per la prima volta la fibra di carbonio su un laptop ROG. Le specifiche sono identiche a quelle del "normale" Flow Z13 2025: piattaforma AMD Strix Halo con CPU Zen 5 a 16 core e GPU RDNA 3.5 integrata con 40 compute unit, display touch da 13,4" QHD fino a 180 Hz e sistema di raffreddamento che utilizza una vapor chamber per contenere rumorosità e temperature sotto carico. Il pacchetto include una valigia personalizzata ispirata al design Ludens.
ROG Keris II Origin KJP è il mouse da gaming caratterizzato da un design esclusivo coordinato sempre a tema Kojima Productions. Il modello integra sensore ottico AimPoint Pro, supporta la tecnologia wireless SpeedNova e adotta switch ROG Micro Switch II, con un peso contenuto e un profilo pensato per sessioni di gioco prolungate. In abbinamento viene proposto anche il tappetino Scabbard II XXL KJP.
ROG Zephyrus G14 e G16 2026
La gamma ROG Zephyrus si rinnova e torna nei classici formati G14 e G16, pronti a conquistare ancora una volta un posto tra i migliori laptop dell'anno.
La serie mantiene il telaio CNC in alluminio, ma introduce una revisione del sistema termico con un nuovo pannello inferiore e flussi d'aria ottimizzati, consentendo un incremento della potenza complessiva. Lo Slash Lighting passa da 7 a 35 zone con nuove animazioni funzionali, incluso l'indicatore di batteria. I display OLED raggiungono ora lo standard ROG Nebula HDR, con picco di luminosità di 1000 nit, calibrazione di fabbrica e Delta E inferiore a 1 sia in SDR sia in HDR.
Le piattaforme includono processori Intel Panther Lake, con opzione AMD per Zephyrus G14. Sul fronte grafico, G14 arriva fino a GeForce RTX 5080 Laptop GPU, mentre G16 sale fino a RTX 5090 Laptop GPU.
ROG Zephyrus Duo 2026
Novità anche per la versione con doppio display. Il nuovo Zephyrus Duo introduce un form factor completamente rivisto con due pannelli OLED touch ROG Nebula HDR da 2,8K, 120 Hz e tempo di risposta di 0,2 ms. Il secondo display è più grande del 213% rispetto alla generazione precedente. La piattaforma combina un processore Intel Core Ultra 9 e GPU GeForce RTX 5090 Laptop con TGP massimo di 135 W. Tastiera e touchpad sono stati ridisegnati, rispettivamente più grandi del 112% e del 267%. Il sistema di raffreddamento sfrutta una vapor chamber, metallo liquido, doppia ventola e un foglio in grafite dedicato al secondo pannello. Il comparto audio integra sei speaker con supporto Dolby Atmos.
TUF Gaming A14 2026
Anche la gamma TUF si rinnova con due configurazioni per il laptop TUF Gaming A14. La prima abbina un processore AMD di nuova generazione a una GeForce RTX 5060 Laptop GPU. La seconda è il primo modello TUF completamente AMD, con processore AMD Ryzen AI Max basato su Strix Halo con grafica Radeon integrata e memoria unificata. Il sistema di raffreddamento adotta nuove ventole a 97 pale e consente di raggiungere fino a 135 W di capacità termica totale nella variante con GPU NVIDIA. Il formato resta compatto, con un focus su efficienza, stabilità operativa e sul rapporto qualità/prezzo.
ROG G1000 Desktop
ROG amplia l'offerta desktop con il nuovo G1000, un PC di fascia alta caratterizzato dal sistema Anime Holo, una soluzione olografica personalizzabile integrata nel telaio. Le configurazioni arrivano fino a Ryzen 9 9950X3D e GeForce RTX 5090, con chipset X870, fino a 128 GB di memoria DDR5 e storage PCIe 5.0.
Il sistema di raffreddamento si basa su un design Tri-Zone Airflow e su un AIO da 420 mm, con percorsi termici separati per CPU, GPU e alimentatore.
Audio e periferiche ROG
Tra le periferiche debutta ROG Kithara, headset open-back a driver planari sviluppato con HiFiMAN. I driver coprono una risposta in frequenza da 8 Hz a 55 kHz, mentre il microfono MEMS full-band e il cablaggio a segnali separati riducono distorsione e crosstalk.
A questo si affiancano i ROG Cetra Open Wireless, auricolari open-ear con driver DLC, doppia connettività Bluetooth e 2,4 GHz SpeedNova, modalità audio onboard e autonomia dichiarata fino a 16 ore.
Al momento ASUS ROG non ha fornito informazioni sulla disponibilità e sui prezzi delle varie proposte e come al solito vi terremo aggiornati non appena arriveranno nuove informazioni.