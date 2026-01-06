ASUS ROG al CES 2026: dalla collaborazione con Kojima Productions ai nuovi Zephyrus, ecco tutti gli annunci

ROG Flow Z13 KJP Edition

Iniziamo proprio dalla collaborazione con Kojima Productions, che entra con forza tra il nutrito numero di partnership a cui ci ha abituato ROG negli anni e che si concretizza con una special edition del tablet da gaming, il ROG Flow Z13, e del mouse Keris II.

Il ROG Flow Z13 KJP Edition adotta un telaio esclusivo disegnato da Yoji Shinkawa e introduce per la prima volta la fibra di carbonio su un laptop ROG. Le specifiche sono identiche a quelle del "normale" Flow Z13 2025: piattaforma AMD Strix Halo con CPU Zen 5 a 16 core e GPU RDNA 3.5 integrata con 40 compute unit, display touch da 13,4" QHD fino a 180 Hz e sistema di raffreddamento che utilizza una vapor chamber per contenere rumorosità e temperature sotto carico. Il pacchetto include una valigia personalizzata ispirata al design Ludens.

ROG Keris II Origin KJP è il mouse da gaming caratterizzato da un design esclusivo coordinato sempre a tema Kojima Productions. Il modello integra sensore ottico AimPoint Pro, supporta la tecnologia wireless SpeedNova e adotta switch ROG Micro Switch II, con un peso contenuto e un profilo pensato per sessioni di gioco prolungate. In abbinamento viene proposto anche il tappetino Scabbard II XXL KJP.