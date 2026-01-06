Dell presenta i nuovi XPS 14 e 16: tutti gli annunci del CES 2026

Dopo aver acceso i riflettori sulle novità di Alienware, Dell ha dedicato una parte centrale dell'evento al rilancio della linea XPS . Una scelta non casuale, che ribadisce la volontà di presidiare con decisione anche il segmento premium dei notebook. Con XPS 14 e XPS 16, Dell riporta in primo piano un brand storico, completamente riprogettato per coniugare design, prestazioni, autonomia e portabilità, puntando a ridefinire il riferimento della categoria. Scopriamo tutti gli annunci di Dell al CES 2026.

XPS 14 e XPS 16: design, mobilità e autonomia

I nuovi XPS 14 e XPS 16 nascono da una riprogettazione completa che coinvolge struttura, componenti interni ed esperienza d'uso. Il telaio unibody in alluminio CNC integra le pareti laterali nella base, migliorando rigidità e resistenza nel tempo, mentre il linguaggio estetico resta minimale e privo di elementi superflui. Per la prima volta il logo XPS trova spazio sul coperchio, affiancato dal ritorno della fila di tasti funzione fisici e da una tastiera con corsa e feedback ottimizzati. Il touchpad in vetro è continuo, con una leggera incisione che ne definisce l'area attiva.

Dell ha presentato la nuova gamma di laptop XPS 14 e 16

Dell introduce porte USB C modulari e tastiere facilmente rimovibili, insieme a un ampio utilizzo di materiali riciclati, in linea con la certificazione EPEAT 2.0. La portabilità rappresenta uno dei punti chiave del progetto: con uno spessore di appena 14,6 mm, XPS 14 pesa circa 1,36 kg mentre XPS 16 si ferma intorno a 1,63 kg, segnando un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente. La nuova webcam 8 MP con supporto 4K è la più sottile mai integrata su un notebook Dell, mentre le batterie adottano celle ad alta densità energetica da 900 ED, più compatte e leggere a parità di capacità.

I display InfinityEdge sono disponibili nella versione LCD 2K e OLED

Il comparto display resta uno dei tratti distintivi della gamma. I pannelli InfinityEdge sono disponibili in versione LCD 2K e sono pensati per massimizzare l'efficienza, oppure troviamo i tandem OLED di nuova generazione, che promettono maggiore luminosità, stabilità cromatica e durata nel tempo. Grazie anche al refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e al nuovo sistema di raffreddamento, Dell dichiara autonomie che possono superare le 27 ore nell'uso tipico e andare oltre le 40 ore nella riproduzione video locale, almeno secondo i test interni.