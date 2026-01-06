Dell presenta i nuovi XPS 14 e 16: tutti gli annunci del CES 2026

Dopo aver acceso i riflettori sulle novità di Alienware, Dell ha dedicato una parte centrale dell'evento al rilancio della linea XPS. Una scelta non casuale, che ribadisce la volontà di presidiare con decisione anche il segmento premium dei notebook. Con XPS 14 e XPS 16, Dell riporta in primo piano un brand storico, completamente riprogettato per coniugare design, prestazioni, autonomia e portabilità, puntando a ridefinire il riferimento della categoria. Scopriamo tutti gli annunci di Dell al CES 2026.
XPS 14 e XPS 16: design, mobilità e autonomia
I nuovi XPS 14 e XPS 16 nascono da una riprogettazione completa che coinvolge struttura, componenti interni ed esperienza d'uso. Il telaio unibody in alluminio CNC integra le pareti laterali nella base, migliorando rigidità e resistenza nel tempo, mentre il linguaggio estetico resta minimale e privo di elementi superflui. Per la prima volta il logo XPS trova spazio sul coperchio, affiancato dal ritorno della fila di tasti funzione fisici e da una tastiera con corsa e feedback ottimizzati. Il touchpad in vetro è continuo, con una leggera incisione che ne definisce l'area attiva.
Dell introduce porte USB C modulari e tastiere facilmente rimovibili, insieme a un ampio utilizzo di materiali riciclati, in linea con la certificazione EPEAT 2.0. La portabilità rappresenta uno dei punti chiave del progetto: con uno spessore di appena 14,6 mm, XPS 14 pesa circa 1,36 kg mentre XPS 16 si ferma intorno a 1,63 kg, segnando un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente. La nuova webcam 8 MP con supporto 4K è la più sottile mai integrata su un notebook Dell, mentre le batterie adottano celle ad alta densità energetica da 900 ED, più compatte e leggere a parità di capacità.
Il comparto display resta uno dei tratti distintivi della gamma. I pannelli InfinityEdge sono disponibili in versione LCD 2K e sono pensati per massimizzare l'efficienza, oppure troviamo i tandem OLED di nuova generazione, che promettono maggiore luminosità, stabilità cromatica e durata nel tempo. Grazie anche al refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e al nuovo sistema di raffreddamento, Dell dichiara autonomie che possono superare le 27 ore nell'uso tipico e andare oltre le 40 ore nella riproduzione video locale, almeno secondo i test interni.
Hardware basato su Intel Core Ultra Series 3
Sotto la scocca, XPS 14 e XPS 16 adottano i processori Intel Core Ultra Series 3, affiancati dalla grafica integrata Intel Arc con 12 Xe core. Secondo quanto comunicato da Dell, il salto generazionale si traduce in un incremento superiore al 50% nelle prestazioni grafiche rispetto ai modelli precedenti, con miglioramenti ancora più marcati nei carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale. L'XPS 14 arriva a un più 57%, mentre XPS 16 può spingersi fino al 78%, supportando in entrambi i casi le funzionalità Copilot+ PC e un'esperienza più fluida nelle applicazioni creative, nell'editing e nella riproduzione multimediale.
Il nuovo sistema termico, con ventole più grandi e sottili, gioca un ruolo centrale nel mantenere prestazioni costanti riducendo al tempo stesso rumorosità e consumi, contribuendo in modo diretto anche a migliorare l'autonomia.
Prezzi e disponibilità
Il rilancio di XPS non si limita ai modelli annunciati al CES. Dell ha confermato l'arrivo, entro la fine del 2026, di un nuovo XPS 13 che punta a essere il più sottile e leggero della famiglia, con uno spessore inferiore ai 13 mm e un posizionamento di prezzo più accessibile, pur mantenendo materiali e display di livello premium.
Negli Stati Uniti, le prime configurazioni di XPS 14 e XPS 16 saranno disponibili dal 6 gennaio, con prezzi di partenza rispettivamente pari a 1.649,99 e 1.849,99 dollari. Ulteriori configurazioni, incluse varianti entry level, arriveranno nel mese di febbraio. Entrambi i modelli debutteranno inizialmente nella colorazione Graphite, con la variante Shimmer prevista più avanti nel corso dell'anno. XPS 14 sarà inoltre disponibile anche con Ubuntu 24.04.
Prezzi e disponibilità per il mercato europeo verranno comunicati successivamente.