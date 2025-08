Fatal Fury: City of the Wolves si espande con il DLC di Ken da Street Fighter, ora disponibile per tutti

Poche settimane fa, SNK ha annunciato che Ken Masters di Street Fighter si sarebbe unito al cast di Fatal Fury: City of the Wolves, fissando l'uscita all'estate, ma senza una data precisa. Ebbene, l'attesa è finita: in occasione dell'EVO 2025 la compagnia ha annunciato il lancio immediato del personaggio, che ora è disponibile per tutti i giocatori.

Ken, infatti, fa parte del Season Pass 1, incluso con tutte le copie di Fatal Fury: City of the Wolves - Special Edition (l'unica edizione disponibile per l'acquisto). Sempre nel prezzo sono inclusi anche Andy Bogard (già disponibile) e i personaggi DLC Joe Higashi (autunno 2025), Chun-Li (inverno) e Mr. Big (inizio 2026).