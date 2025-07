Fatal Fury: City of the Wolves presenta Ken di Street Fighter con un trailer

SNK ha pubblicato un nuovo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves per presentare Ken di Street Fighter, che farà il proprio ingresso nel roster del gioco come personaggio scaricabile nel corso di questa estate.

"Combattente veterano di Metro City che punta a South Town per scoprire la verità su di un incidente di cui è stato ingiustamente accusato", Ken Masters è "animato da una determinazione incrollabile e da un arsenale infuocato di tecniche offensive senza pari", recita la descrizione ufficiale.

"Questo ex National Fighting Champion degli Stati Uniti incrocia infine la strada del Lupo Leggendario in persona... e così, le ruote del destino iniziano a girare."

L'ingresso di Ken nel roster di Fatal Fury: City of the Wolves rappresenta per molti versi la chiusura di un cerchio, alla luce delle recenti collaborazioni fra SNK e Capcom che hanno visto l'ingresso di diversi personaggi di Fatal Fury in Street Fighter 6.