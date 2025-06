Fatal Fury: City of the Wolves fissa la data di uscita del DLC di Andy Bogard

Sarà disponibile a partire dal 24 giugno e avrà una storia dedicata sia in Episodes of South Town che nell'Arcade Mode. Il personaggio è incluso all'interno del Season Pass, al suo volta incluso con tutte le copie della Special Edition venduta a 59,99 euro. Considerando che si tratta dell'unica edizione disponibile sul mercato, di fatto tutti i contenuti del season pass saranno senza costi aggiuntivi.

SNK ha annunciato la data di uscita del DLC di Andy Bogard per Fatal Fury: City of the Wolves , che rappresenta il primo lottatore aggiunto dopo il lancio. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che presenta il nuovo personaggio in arrivo.

Vediamo Andy Bogard in azione nel nuovo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves

Andy Bogard è uno dei lottatori storici di Fatal Fury e The King of Fighters. Sicuramente rappresenta un'aggiunta di peso al roster e un ottimo modo per inaugurare il supporto post-lancio di City of the Wolves.

La descrizione fornita da SNK recita: "Arma umana e maestro del combattimento corpo a corpo nello stile Shiranui (taijutsu). Questo leggendario shinobi di South Town lavora attualmente con Mai nel villaggio del suo clan, dove aiuta ad addestrare le nuove leve. Ora che il suo allievo Hokutomaru ha raggiunto la maturità, Andy desidera il giorno in cui potranno affrontarsi in un vero scontro - non solo come maestro e allievo, ma da uomo a uomo. Allo stesso tempo, sa che una sfida ancora lo attende: un duello che ha sempre desiderato. Un uomo che è nato per affrontare."