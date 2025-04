Ecco i voti di Fatal Fury: City of the Wolves sulla stampa internazionale

Sono usciti i voti di Fatal Fury: City of the Wolves sulla stampa internazionale, e pare che il nuovo picchiaduro a incontri sviluppato da SNK non abbia deluso le aspettative, portandosi a casa valutazioni decisamente positive.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Fatal Fury: City of the Wolves abbiamo parlato di come questo nuovo capitolo prosegua il racconto intrapreso in precedenza, con Rock Howard al centro della scena e un set di contenuti che includono una modalità ispirata al World Tour di Street Fighter 6.

Sul piano del gameplay l'esperienza si conferma interessante e sfaccettata, con anche delle concessioni ai giocatori meno esperti grazie allo Smart Style, con i suoi comandi semplificati, mentre il roster è ricco ma include anche un paio di figure controverse come Cristiano Ronaldo e Salvatore Ganacci.