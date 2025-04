Pandoland è disponibile su iOS e Android, è il GDR free-to-play dagli autori di Pokémon

WonderPlanet e Game Freak, lo studio autore della serie Pokémon, ha pubblicato oggi Pandoland (in precedenza conosciuto come Pand Land) su iOS e Android in tutto il mondo.

È possibile scaricarlo da Google Play Store per dispositivi Android da qui e da App Store per iPhone e iPad a questo indirizzo. Il lancio è stato accompagnato da un breve trailer panoramico che riassume le caratteristiche del titolo. Potrete visualizzarlo qui sotto.