Pand Land è stato annunciato per iOS e Android da Game Freak, gli autori della serie Pokémon

Game Freak, gli autori dei giochi della serie Pokémon, in collaborazione con il team di WonderPlanet hanno annunciato Pand Land, un'avventura per iOS e Android. Sarà disponibile in Giappone a partire dal 24 giugno, con le pre-registrazioni già disponibili. Al momento non è stato indicato se e quando il gioco arriverà anche in Occidente.

Stando ai primi dettagli ufficiali e il trailer che potrete visualizzare qui sotto, Pand Land è un'avventura con elementi da GDR e multiplayer in cui i giocatori guideranno una squadra esplorativa in un mondo sconosciuto chiamato "PAND LAND" per trovare un tesoro leggendario.