I server di Elden Ring sono offline stamani per l'arrivo della patch che precede il lancio di Shadow of the Erdtree

Stando ai dettagli riportati nel post qui sotto, i server andranno offline a partire dalle 09:00 italiane (in pratica nel momento stesso in cui stiamo scrivendo), con i lavori che dovrebbero durare all'incirca 3 ore , salvo imprevisti. Ovviamente durante la manutenzione potrete continuare a giocare, ma senza poter accedere alla funzionalità online del titolo, come i segni lasciati a terra dai giocatori e qualsiasi forma di multiplayer.

Mancano meno di un giorno al lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree e giusto pochi minuti fa FromSoftware ha comunicato ai giocatori che stamani i server del gioco saranno offline per diverse ore per dare modo agli sviluppatori di pubblicare la corposa patch 1.12 , che precederà l'uscita dell'espansione.

Tante novità con l'aggiornamento e non solo per chi giocherà a Shadow of the Erdtree

Svelato la scorsa settimana, l'aggiornamento 1.12 di Elden Ring porterà con sé diverse novità interessanti per tutti i giocatori, anche quelli che non acquisteranno l'espansione Shadow of the Erdtree. Tra queste troviamo delle modifiche applicate all'inventario, dove ora i nuovi oggetti ottenuti di recente verranno evidenziati in maniera chiara. In tal senso verrà aggiunta anche una sezione apposita chiamata "oggetti recenti".

Le Summoning Pool potranno essere trasportare all'interno del New Game Plus, e attivate o disattivate all'interno di una nuova opzione specifica del menù e inoltre verranno aggiunte 5 nuove acconciature per il vostro Senzaluce. Queste dovrebbero essere solo una parte delle novità della patch, con tutti i dettagli che verranno svelati a breve tramite le note ufficiali.