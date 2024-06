Elden Ring riceverà un grosso update con l'arrivo di Shadow of the Erdtree, con tanti miglioramenti

Elden Ring non sta solo per ricevere l'espansione Shadow of the Erdtree ma anche un grosso aggiornamento per il gioco principale, che verrà pubblicato proprio in concomitanza con il lancio del DLC o poche ore prima, fissato infatti per il 20 giugno 2024.

L'update corrisponderà anche alla patch del day one per Shadow of the Erdtree, ma riguarda elementi che risultano comunque interessanti per gli utenti del gioco base, tra i quali anche una modifica alla gestione dell'inventario che può risultare estremamente utile per tutti. L'uscita della patch verrà preceduta da un certo periodo di manutenzione, che dovrebbe durare dalle 5:00 alle 8:00 del mattino del 20 giugno.

Per il momento, FromSoftware ha svelato solo parte delle modifiche e dei miglioramenti che verranno applicati a Elden Ring con l'arrivo della patch, mentre altri dettagli verranno riportati in seguito e poi in maniera più completa con le note ufficiali dell'aggiornamento.