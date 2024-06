Xbox potrebbe pubblicare il nuovo gioco di Panache, il team del creatore di Assassin's Creed

In base a quanto riferito dal noto leaker eXtas1s sulle pagine del sto eXputer, sembra che Xbox Game Studios abbia stretto un accordo per la pubblicazione del nuovo gioco di Panache Digital Games, il team fondato dal creatore di Assassin's Creed.

Si tratta dello studio fondato da Patrice Désilets, noto per essere stato tra i principali ideatori della saga di Assassin's Creed in Ubisoft, poi uscito dalla compagnia francese per fondare proprio il team indie in questione, con il quale ha recentemente pubblicato Ancestors: The Humankind Odyssey.

Quest'ultimo ha dimostrato che lo sviluppatore ha ancora delle valide idee da mettere in campo, anche se l'evoluzione umana applicata al videogioco non è risultata perfetta, tuttavia il gioco si è distinto per una notevole originalità.