FromSoftware ha svelato i requisiti di sistema per Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Siamo ormai vicini all'uscita di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, espansione che molti attendono praticamente come e più di un gioco nuovo intero, considerando le dimensioni del titolo a cui si riferisce e anche del DLC stesso, pertanto risultano particolarmente interessanti i requisiti di sistema pubblicati oggi da FromSoftware per la versione PC.

In linea di massima, sembrano richieste particolarmente accessibili, quasi modeste se si pensa a quelle standard delle produzioni tripla A disponibili al momento sul mercato, ma ovviamente bisogna considerare una certa scalabilità di dettaglio, qualità visiva e performance passando da una configurazione all'altra.

Abbiamo visto in precedenza quanto peserà e quando sarà sbloccato il precaricamento di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ora diamo un'occhiata a quello che ci vuole per farlo andare su PC.