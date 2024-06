Ecco chi vincerà Euro 2024 secondo EA Sports: FC 24 ha fatto il suo pronostico sugli europei

Quest'ultima, in base a come si è svolta la simulazione, vedrà fronteggiarsi due colossi del calcio: Germania e Inghilterra , ma tra le due sarà infine l'Inghilterra a prevalere, ponendo fine ai lunghissimi 58 anni di digiuno seguiti all'ultimo trofeo internazionale vinto a Wembley.

Utilizzando il Forstbite Engine alla base di FC 24, EA Sports ha effettuato la sua solita simulazione, mettendo in scena un campionato basato sui partecipanti reali a Euro 2024, a partire dalla composizione ufficiale dei gironi per arrivare fino alla finale.

L'Inghilterra vincerà Euro 2024, secondo EA Sports FC 24

Proprio quel trofeo che tre anni fa le fu tolto, quasi a sorpresa, dall'Italia, che andò a vincere una storica finale in casa dell'Inghilterra, dovrebbe finalmente trovare la strada per Londra a questo giro.

Ovviamente, come ogni pronostico, va preso semplicemente per quello che è, ovvero una semplice previsione, ma in questo caso dietro c'è quantomeno un qualche calcolo sulle potenzialità delle squadre in base alle statistiche registrate da EA Sports FC 24.

I Tre Leoni dovrebbero dunque finalmente risultare vittoriosi in Euro 2024, secondo quanto emerso dall'esperimento di EA Sports, che ha ovviamente un valore fortemente promozionale per il gioco di calcio della compagnia.

Come vediamo alla pagina ufficiale dell'iniziativa, infatti, EA ci invita a "giocare la modalità ufficiale UEFA EURO 2024 in esclusiva" in FC 24, nel caso in cui vogliamo provare a sperimentare un altro risultato del campionato.

Come abbiamo riferito, EA Sports FC 24 ha ricevuto in questi giorni un update gratuito che ha aggiunto la modalità UEFA EURO 2024 in esclusiva, che di fatto introduce l'intero campionato europeo di calcio per nazionali all'interno del gioco, con l'uso di licenze ufficiali e tutte le squadre partecipanti all'interno dei gironi reali.