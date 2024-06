Scorte dei chip in crisi per colpa dell'IA, NVIDIA, Apple, Qualcomm e AMD potrebbero alzare i prezzi

Nonostante TSMC abbia triplicato la sua capacità produttiva a 3nm rispetto all'anno scorso, la domanda continua a crescere a ritmi vertiginosi. Il settore dell'IA , in particolare, sta assorbendo una quantità enorme di questi chip per alimentare i suoi acceleratori di ultima generazione, come quelli utilizzati nei data center e nelle piattaforme di cloud computing. Anche il mercato degli smartphone, con l'imminente adozione del nodo N3P di TSMC, contribuirà a mantenere alta la pressione sulla produzione.

L'ombra degli aumenti di prezzo

La scarsità di chip a 3nm sta creando un effetto domino lungo tutta la catena di approvvigionamento. I produttori di hardware, come NVIDIA, Apple, Qualcomm e AMD, si trovano a competere per accaparrarsi le quantità limitate di chip disponibili. Questa situazione sta spingendo i prezzi al rialzo, con il rischio che i costi aggiuntivi vengano trasferiti ai consumatori finali.

Sebbene TSMC non abbia ancora annunciato ufficialmente aumenti di prezzo, la scarsità di chip a 3nm potrebbe costringere i produttori di hardware ad aumentare i costi dei loro prodotti. Questo, a sua volta, potrebbe tradursi in prezzi più elevati per i consumatori finali, che si troverebbero a pagare di più per smartphone, computer, console di gioco e altri dispositivi dotati di tecnologia IA.

TSMC è consapevole della situazione e sta cercando di affrontare la carenza di chip a 3nm convertendo alcune delle sue linee di produzione da 5nm a 3nm. L'obiettivo è raggiungere una produzione mensile di 180.000 wafer, ma l'arrivo di nuovi prodotti, come i processori Intel Lunar Lake che utilizzano i chip TSMC, potrebbe mettere ulteriormente sotto pressione la capacità produttiva dell'azienda.

Al momento, insomma, non è ancora chiaro se e in che misura la scarsità di chip a 3nm si tradurrà in aumenti di prezzo per i consumatori. Tuttavia, gli indicatori suggeriscono che questa eventualità è sempre più probabile. La crisi dei chip a 3nm mette poi in maggiore evidenza l'importanza strategica di TSMC nell'ecosistema tecnologico globale.

L'azienda taiwanese è il principale fornitore di semiconduttori per molte delle aziende tecnologiche più importanti al mondo, e la sua capacità di soddisfare la domanda crescente di chip avanzati è fondamentale per il progresso dell'IA e di altre tecnologie emergenti. Per questo il piano "anti-Cina", di per sé, potrebbe non bastare a evitare disastri in caso di invasione di Taiwan da parte di Pechino.