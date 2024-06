Microsoft Recall è stato rinviato: ci sono problemi per la sicurezza

Recall, la funzione per i PC Copilot + che ricorda tutte le attività degli utenti, è stata rinviata per rafforzare gli standard di sicurezza e privacy.

Recall per Windows 11 non debutterà con i primi PC Copilot +: nelle ultime settimane Microsoft è più volte tornata sulla nuova funzionalità, rivedendo i propri piani a favore dei feedback ricevuti dagli utenti del programma Windows Insider.

Dopo aver escluso l'attivazione di default dell'applicazione, il colosso di Redmond ha deciso di rimandarne l'uscita a data da destinarsi. Recall non sarà quindi presente nei primi laptop dotati di funzionalità avanzate per l'IA. Ecco tutti i dettagli.

Privacy e sicurezza dietro al rinvio di Recall Una demo di Recall Come abbiamo accennato, nelle ultime settimane Microsoft aveva già cambiato i propri piani per Recall, seguendo i feedback provenienti dalla community. La funzionalità per Windows 11 che cattura regolarmente le schermate desktop per poi farle analizzare dall'intelligenza artificiale, con il fine di estrapolarne i dati, era inizialmente attiva di default. L'azienda di Redmond ha poi deciso di renderla opzionale, lasciando agli utenti la possibilità di decidere se utilizzarla o meno.

Allo stesso tempo Microsoft era intervenuta con una prima stretta sulla sicurezza e sulla privacy dei dati, aggiungendo il filtro di Windows Hello per l'accesso alla cronologia dei dati. A quanto pare però, il sistema implementato dall'azienda non è sufficiente a garantire gli standard di protezione previsti. Per questo motivo Microsoft ha deciso rinviare il rilascio di Recall, lasciando al blog di Windows Insider la spiegazione.