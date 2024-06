Windows Recall registrerà tutto quello che farete sul PC, ma solo se glie lo permetterete

Microsoft ha annunciato modifiche significative alla funzione Recall di Windows 11, che cattura screenshot di tutte le attività sul PC , in risposta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza. Inizialmente, Recall doveva essere attivata per impostazione predefinita su tutti i nuovi PC Copilot Plus, ma ora sarà un'opzione durante la configurazione iniziale del dispositivo.

Cambiamenti arrivati in risposta alle critiche

La funzione, introdotta come parte dell'aggiornamento di Windows 11, aveva suscitato critiche da parte di esperti di sicurezza e privacy che temevano potesse diventare un disastro per la sicurezza informatica. In risposta, Microsoft ha deciso di rendere Recall una funzione su base opt-in, ossia attivabile solo su esplicita scelta dell'utente. "Se non scegliete di attivarla, resterà disattivata per impostazione predefinita," ha affermato Pavan Davuluri, capo della divisione Windows.

Recall non sarà accessibile facilmente

Per aumentare ulteriormente la sicurezza, Microsoft ha implementato nuovi livelli di protezione dei dati per le immagini catturate da Recall. Ora, l'accesso alle immagini e alla cronologia delle attività richiederà l'autenticazione tramite Windows Hello, che può includere il riconoscimento facciale, delle impronte digitali o un PIN. "Inoltre, la cronologia e la ricerca in Recall richiederanno la prova della presenza dell'utente," ha aggiunto Davuluri, assicurando che le informazioni siano accessibili solo dopo autenticazione.