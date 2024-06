Il trailer di Gears of War: E-Day non è in CG ma in-game, si accende la polemica

Il trailer di Gears of War: E-Day non è in CG ma in-game: ci tengono a precisarlo gli sviluppatori del gioco e le persone che hanno lavorato alla presentazione, specie a fronte di descrizioni sbagliate che sembrano voler sminuire il valore di quanto mostrato durante l'Xbox Games Showcase.

A scatenare la polemica è stato un post di Geoff Keighley, presentatore dell'evento di apertura del Summer Game Fest, che ha appunto descritto il trailer come "un video in CG realizzato da Blur Studio utilizzando asset in-game provenienti dall'Unreal Engine 5".

Jamir Blanco, cinematic artist presso Blizzard, ha risposto cercando di mettere i puntini sulle i: "Permettimi di riformulare questo concetto un po' meglio: lo straordinario trailer di Gears of War: E-Day che hai visto girava in tempo reale con modelli, texture e scenari gestiti attraverso l'Unreal Engine 5."

"Dire che era 'un video in CG realizzato da Blur Studio' significa sminuire tutti gli straordinari risultati tecnici che probabilmente non hai neanche notato, tanto era bello. Sebbene infatti sembri uno dei tanti trailer pre-renderizzati di Blur, si tratta in realtà di un capolavoro in tempo reale che utilizza asset in-game e luci in ray tracing dallo stesso motore grafico del gioco."

"Vedo già gente che dice 'sì, era bello ma si trattava di un semplice trailer in CG' a causa di commenti come questo."