AMD: differenze "fighe" per la prossima generazione della serie Ryzen 9000X3D con 3D V-Cache

Ormai ci siamo: a luglio AMD lancerà la serie Ryzen 9000, caratterizzata dall'architettura Zen5 aggiornata. Tutti gli occhi saranno allora puntati sul Ryzen 7 9700X, la nuova versione a 8 core con velocità di clock quasi identiche al suo predecessore. La domanda che tutti si pongono è quindi se questa CPU sarà più veloce del 7800X3D e se costerà meno.

AMD Ryzen 7 7800X3D è stato infatti un enorme successo per l'azienda. Nonostante la spinta verso varianti a 16 core sin dalla serie Ryzen 3000, è stata in realtà la variante a 8 core a diventare il processore più venduto fin dall'uscita, ed ancora oggi è una delle scelte preferite dai giocatori PC. Come però spesso accade quando si arriva all'uscita di un nuovo prodotto, la macchina dell'hype porta subito a proiettarsi al futuro. E così, prima ancora di avere dei test approfonditi di Ryzen 7 9700X, eccoci già a parlare del suo successore. D'altronde chi ha dimestichezza con AMD sa bene che prima o poi arriverà una versione X3D della serie Ryzen 9000 e la stessa AMD non sta nascondendo questa ovvietà. Tanto che dopo il keynote di Computex, senior technical marketing manager Donny Waligorski ha confermato che ci sarà una versione X3D per i consumatori e che presenterà "differenziatori fighi" per rendere la serie ancora migliore.

Una foto dal keynote AMD del Computex 2024

"Beh, su X3D avremmo molto da dire. La parte migliore è che non ci stiamo semplicemente riposando sugli allori. Stiamo migliorando ciò che possiamo fare con X3D, è davvero emozionante e non vedo l'ora di parlarne con la gente", ha detto Donny. "Non è come, ehi, abbiamo anche aggiunto X3D a un chip. Stiamo lavorando attivamente su differenziatori davvero fighi per renderlo ancora migliore. Stiamo lavorando su X3D, lo stiamo migliorando".

Donny non ha spiegato quali sarebbero questi differenziatori, ma l'ipotesi più probabile è che abbiano una dimensione diversa della 3D V-Cache per diversi SKU. In passato AMD ha anche sperimentato l'idea di utilizzare due chiplet X3D su un singolo processore, ma non è mai arrivata sul mercato a causa della sua minore convenienza economica rispetto a ciò che è già disponibile.

Poiché la serie AMD Ryzen 9000 verrà lanciata a luglio, è molto probabile che la serie 9000X3D venga annunciata entro la fine dell'anno o al CES 2025 giusto in tempo per competere con Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S", previsto per il quarto trimestre. Intanto, Il Ryzen 5 9600X batte di netto il 7600X sotto alcune specifiche stando ad un benchmark.