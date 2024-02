Avvistati online i nuovi processori Intel Core di 15a generazione e non mancano le sorprese

L'Hyper-Threading è nato in un periodo storico dove il focus di Intel era unicamente votato all'aumento delle performance e dopo le prime interazioni - dove il vantaggio prestazionale era tutto sommato contenuto - questa tecnologia si è subito imposta come in grado di aumentare in maniera sostanziale la potenza bruta del processore ed è presto entrata nei cuori degli appassionati.

Abbiamo avuto modo di parlare solo pochi giorni fa della possibilità che Intel sia in procinto di abbandonare una tecnologia ormai ventennale come l'Hyper-Threading e sembra che questa eventualità sia ben più di un semplice "rumor" . Secondo alcuni indizi trovati online, la prossima generazione di processori Intel Core - la 15a - dovrà infatti rinunciare all'Hyper-Threading, tecnologia che dall'adozione dell'architettura ibrida tra P-Core ed E-Core ha cominciato a mostrare i suoi limiti, in favore della tecnologia nota come Rentable Units .

Una grande sfida tecnologia

Il leak apparso su X sul nuovo processore Intel di 15a generazione

Ogni cambio generazionale presuppone che ci sia un incremento tangibile di performance e non stupisce che più di qualcuno sia spaventato dalla possibilità di rinunciare ad una tecnologia così ben rodata e apprezzata.

Impensabile credere che Intel non sia pronta a questa eventualità e tanto potrebbe bastare per rimanere tranquilli, difficilmente vedremo infatti questi nuovi processori avere prestazioni peggiori delle generazioni passate.

La domanda, al massimo, potrebbe essere "quanto" i nuovi processori riusciranno a massimizzare i vantaggi di cui godranno: anche le prime interazioni dell'Hyper-Threading, infatti, non avevano certamente gli stessi vantaggi a cui poi ci siamo abituati e potrebbe servire qualche revisione per vedere le vere potenzialità della tecnologia Rentable Units.

Ad oggi non abbiano molte altre conferme e non ci resta che attendere informazioni più precise, che sicuramente appariranno con sempre maggiore frequenza via via che ci avvicineremo al lancio della nuova generazione di CPU e che speriamo tranquillizzi gli animi circa il sempre più plausibile abbandono di una tecnologia così amata come l'Hyper-Threading.