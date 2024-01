Intel potrebbe abbandonare la tecnologia Hyper-Threading nelle CPU Core di 15° generazione

Riuscireste a pensare ad una CPU Intel Core senza Hyperthreading? Verrebbe difficile, dato che questa tecnologia ci accompagna dal lontano 2002, ma potrebbe presto diventare una realtà con la quale dover fare i conti.

Pochi giorni fa è trapelato online un documento che parla della 15° Generazione di CPU Intel Core, nome in codice Arrow Lake-S, dove troviamo tra le varie caratteristiche tecniche 8 P-Core, che non godono del "raddoppio" a cui l'hyperthreading ci ha abituato.

Dobbiamo forse aspettarci una line-up futura del tutto slegata da questa importante tecnologia che per tanti anni ha giocato un ruolo importante per le performance delle CPU di Santa Clara? Potremmo forse essere obbligati a dire addio all'Hyper-Threading, ma non è tutto perduto... .

I limiti attuali dell'Hyper-Threading L'Hyper-threading è una tecnologia che Intel implementa ormai dal 2002: un vero e proprio marchio di fabbrica Pare che l'adozione di una architettura ibrida da parte delle ultime CPU in commercio abbia cambiato le carte in tavola e abbia costretto Intel a ripensare alcuni aspetti e capisaldi tecnologici, compreso evidentemente l'Hyper-Threading.

Con una sempre e maggiore attenzione a tematiche quali consumi, efficienza e autonomia non deve stupire che siano proprio gli E-Core una delle aree di sviluppo più importanti e su cui ci si può aspettare un grosso sforzo per l'implementazione di soluzioni dedicate nel prossimo futuro.

Pensionare però questa importante tecnologia che oggi opera solo sui P-Core può risultare forse una scelta obbligata, ma questo non significa abbandonare quanto di buono sviluppato fino ad ora o quanto meno l'idea alla base: si rende piuttosto necessario cercare una qualche maniera per ottimizzare l'uso dei diversi tipi di core oggi presenti.

L'Hyper-Threading è infatti nato in un momento storico dove non esisteva la differenza tra P-Core ed E-Core e sconta proprio questo problema: ai fini del sistema operativo non esistono differenze tra core fisici e core virtuali. Se questo non risulta un problema in presenza dei soli core ad alte prestazioni (o ad alta efficienza), può diventarlo quando l'ibridazione tra P-Core ed E-Core viene messa in campo: quale può essere il punto d'incontro tra l'idea alla base dell'Hyper-Threading e i nuovi processori con architetture ibride?

Rentable Units Il leak che ha suscitato tanto scalpore Il nuovo approccio a cui sta lavorando Intel si basa su una soluzione per la gestione dei thread chiamata Rentable Units.

A differenza della situazione attuale, si pone come obiettivo una maggiore flessibilità rispetto alla struttura dell'Hyper-Threading, sfruttando appieno l'approccio ibrido di cui abbiamo parlato più su.

Come ottenere questa maggiore flessibilità? Mettendo, estremizzando al massimo, in competizione i P-Core e gli E-Core.

La soluzione denominata Rentable Units si occuperebbe di dividere il carico di istruzioni in due parti distinte, assegnandone l'una o l'altra ai diversi tipi di core in luogo alla loro complessità e allo stato generale del sistema: in soldoni questa nuova tecnologia sarebbe in grado di "leggere" lo stato del sistema, i carichi dei diversi tipi di core e reagire di conseguenza spostando i successivi thread di istruzioni da svolgere al core che meglio si adatta a quel tipo di lavoro.

Questo approccio permetterebbe di sfruttare in maniera molto più granulare e ottimale le CPU, tuttavia aggiunge un più elevato grado di complessità al processore e costringerebbe Intel a rivedere verso l'alto la dotazione di cache: impossibile pensare di sfruttare un sistema di questa complessità senza una generosa dotazione di memoria dedicata.