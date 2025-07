Intel: senza un cliente come Apple o NVIDIA, il futuro del nodo 14A è incerto

La situazione di Intel continua ad essere estremamente delicata. Attraverso una nota condivisa dall'analista Jeff Pu, NVIDIA e Apple potrebbero essere interessate al nodo 14A , il cui futuro è incerto. I risultati finanziari non sono stati rassicuranti, dato che è stato registrato un crollo delle azioni dell'8,5%. Il nuovo nodo potrebbe rilanciare la strategia di Intel e permetterle di guadagnare terreno fertile nel settore dei chip avanzati. Tuttavia, l'azienda di Cupertino e NVIDIA potrebbero rappresentare l'ultima speranza per Intel.

NVIDIA e Apple, come vi abbiamo già anticipato, sembrerebbero interessate. Tuttavia, molti utenti esprimono dubbi e preoccupazioni sull'interesse dell'azienda di Cupertino. Secondo alcuni, infatti, TSMC si è già dimostrata affidabile fornendo tecnologie estremamente soddisfacenti, oltretutto dominando il settore e accaparrandosi diversi clienti. Affidarsi a Intel potrebbe rappresentare un rischio per Apple?

"Intel ha dichiarato che, in assenza di un cliente importante, avrebbe preso in considerazione la possibilità di annullare o sospendere lo sviluppo della tecnologia 14A e di quelle successive. Se l'azienda dovesse prendere questa decisione, prevede di continuare a produrre chip con la tecnologia 18A e una variante fino al 2030", come riportato da Reuters, secondo quanto emerge dal documento.

NVIDIA e Apple tra i principali clienti

Le due aziende rientrerebbero tra i primi clienti ad adottare il nodo 14A, rispettivamente per le GPU di fascia bassa per il gaming e per i futuri chip della serie M, quindi Intel diventerebbe una seconda fonte per Apple, insieme a TSMC. Nel frattempo, Intel ha già annunciato un drastico piano di ristrutturazione, con 24.000 licenziamenti e l'abbandono degli investimenti effettuati in Europa, al fine di diminuire i costi e ottimizzare le fabbriche esistenti anziché puntare sull'espansione.