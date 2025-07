ASUS presenta il piccolo Prime AP202: un case microATX con vetro panoramico curvo e raffreddamento ottimizzato

ASUS amplia la linea Prime con AP202, un case microATX dalle dimensioni contenute pensato per il gaming e la creazione di contenuti. La particolarità di questo case è il pannello laterale panoramico, in vetro temperato curvo , che offre una visuale completa sui componenti interni ed è dotato di meccanismo anticaduta e guida di rimozione rapida.

Le specifiche di ASUS Prime AP202

Il case ASUS Prime AP202 supporta radiatori da 360 mm, schede grafiche fino a 420 mm e alimentatori da 200 mm. Include filtri antipolvere rimovibili e uno scomparto da 30 mm per una gestione ordinata dei cavi. Come detto, la sua particolarità è un vetro panoramico in un unico pezzo curvo, che permette di ammirare i componenti interni da più angolazioni. ASUS assicura che il vetro è stato sottoposto a trattamento termico per garantire maggiore resistenza e integra guida di rimozione e meccanismo anticaduta, così da facilitare manutenzione e aggiornamenti in sicurezza.

Il pannello I/O frontale presenta USB-C 20 Gbps, due USB-A 5 Gbps e jack combinato audio/microfono. Il case è disponibile in due versioni e due colori (nero e bianco). ASUS Prime AP202 sarà disponibile in Italia a partire da inizio agosto 2025 presso ASUS Gold Store e rivenditori autorizzati, al prezzo consigliato di 138,90 €. Ci sarà però anche una versione "premium", ASUS Prime AP202 ARGB, con tre ventole MR120 ARGB e una striscia LED integrata, entrambe personalizzabili tramite Armoury Crate.

Voi che cosa ne pensate di questo nuovo case? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto ASUS ha rivelato anche la potenza TGP delle GPU NVIDIA GeForce RTX 50 per tutti i laptop da gaming ROG Strix e TUF.