NVIDIA annuncia i nuovi titoli che supportano il DLSS 4 e svela un bundle per avere Borderlands 4 in regalo

L'apertura di Gamescom 2025 è stata segnata da un'ondata di annunci targati NVIDIA. L'azienda ha confermato che oltre 175 giochi e applicazioni ora supportano DLSS 4, la più recente evoluzione del rendering neurale basato su intelligenza artificiale. I titoli di punta in arrivo, come Borderlands 4, Fate Trigger, Hell Is Us e The Outer Worlds 2, beneficeranno delle nuove tecnologie insieme a produzioni di grande richiamo che sfrutteranno ray tracing e path tracing, tra cui Resident Evil Requiem, Directive 8020 e Phantom Blade Zero.

Matt Wuebbling, vicepresidente globale marketing GeForce, ha sottolineato come DLSS 4 e il path tracing non siano più esperimenti grafici, ma fondamenta del gaming moderno.