Pokémon Scarlatto/Violetto, il nuovo evento permette di ottenere creature esclusive: le date

Pokémon Scarlatto e Violetto riceveranno una serie di Pokémon tramite un nuovo evento. Il tutto sarà attivo dal 26 al 28 gennaio 2024 e ci permetterà di ottenere pokémon come Gulpin, Stunky, Skrelp e Clauncher. I Pokémon avranno una maggiore probabilità di ottenere Emblema Sporadicità ed Emblema Rarità, a seconda della versione del gioco.

Stunky e Skrelp hanno più probabilità di ottenere un Emblema Sporadicità in Pokémon Scarlatto e un Emblema Rarità in Pokémon Violetto. Gulpin e Clauncher, invece, avranno più probabilità di ottenere un Emblema Rarità in Pokémon Scarlatto e un Emblema Sporadicità in Pokémon Violetto.

Il grande vantaggio di questo evento è legato anche al fatto che di norma Stunky e Skrelp sono esclusivi di Pokémon Scarlatto, mentre Gulpin e Clauncher sono esclusivi di Pokémon Violetto. Ora, i giocatori che non fanno scambi possono catturare le creature mancanti direttamente.