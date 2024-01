Pokémon Scarlatto e Violetto, un bellissimo video animato racconta la storia di Pecharunt

The Pokémon Company International ha condiviso un video animato nel quale racconta la storia di Pecharunt, il Pokémon Dominio introdotto in Pokémon Scarlatto e Violetto Il tesoro dell'Area Zero Appendice, ovvero il DLC finale dell'espansione da poco pubblicato su Nintendo Switch.

Pecharunt si collega inoltre alla storia di Nordivia e alla prima parte dell'espansione di Pokémon Scarlatto e Violetto. Il video racconta in pratica il retroscena del primo DLC, quindi se non volete alcun tipo di anticipazione consigliamo di non vederlo . Include però dettagli non presenti nel gioco, quindi se avete già completato l'Appedice dovreste vederlo.

Il video spiega prima di tutto qual è la capacità di Pecharunt, creare dei mochi (dolcetti tipici giapponesi) avvelenati che ammaliano umani e Pokémon, rendendoli servi di Pecharunt.