Rise of the Ronin: disponibili 6 avatar gratis sulle fazioni del gioco

In attesa dell'uscita di Rise of the Ronin su PS5, ormai non troppo lontana considerando che è fissata per il 22 marzo 2024, Team Ninja e Sony hanno deciso di mettere a disposizione 6 avatar gratis per tutti gli utenti, ispirati alle fazioni del gioco.

Abbiamo visto ieri quali sono le tre fazioni politiche presenti nel mondo di gioco di Rise of the Ronin, basate su elementi storici dell'era Bakumatsu in cui è ambientato il titolo di Koei Tecmo e Team Ninja, e proprio in base a queste possiamo scaricare anche alcuni avatar gratuiti, due a scelta per tre fazioni.