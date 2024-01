Mercoledì, seconda stagione: Jenna Ortega afferma che la serie Netflix sarà più horror

Una delle serie di maggior successo degli ultimi anni su Netflix è Mercoledì (Wednesday, in inglese) e il pubblico sta attendendo l'arrivo della seconda stagione. In attesa di novità sostanziose, l'attrice protagonista Jenna Ortega - che interpreta Mercoledì Addams - ha commentato lo stile dei futuri episodi, affermando che tenderanno un po' di più verso l'horror .

Jenna Ortega è più coinvolta nella produzione

Jenna Ortega nei panni di Mercoledì

Questa volta, Jenna Ortega è stata maggiormente coinvolta nella serie dietro le quinte, dando il suo contributo alla scrittura e alla direzione della seconda stagione.

"Avevamo già buttato giù tante idee, e io sono una persona molto pratica. Voglio sapere cosa sta succedendo", ha detto Ortega l'anno scorso. "E con un personaggio come Mercoledì, che è così amato e così leggendario, non volevo assolutamente sbagliare. Quindi cerco di avere più conversazioni possibili. Sul set, con gli sceneggiatori e Tim [Burton], ci riunivamo tutti insieme e decidevamo: "Ok, cosa funziona e cosa no?". Era naturalmente già molto collaborativo".

Ha continuato: "Quindi, in preparazione di una seconda stagione, volevamo giocare d'anticipo e assicurarci di poter iniziare le conversazioni prima... E sono così curiosa. Voglio vedere gli abiti, i nuovi personaggi che arriveranno, i copioni, e sono stati così gentili da permettermi di indossare il cappello da produttrice".

La seconda stagione di Mercoledì dovrebbe iniziare la produzione in Irlanda tra qualche mese secondo i report più recenti. Non è ancora stata fissata una data di uscita.

