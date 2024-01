Netflix: i migliori giochi gratis su smartphone e tablet per gli abbonati

Vogliamo quindi proporvi quest'oggi una lista di giochi di Netflix che non possiamo non consigliare. Invece di farvi un lungo elenco, però, preferiamo dividerli in cinque categorie che vi possano guidare alla ricerca del giusto gioco per voi o nel giusto prodotto da consigliare a un amico o a un genitore.

Le potenzialità sono enormi, ma pian piano che il catalogo si amplia e aggiunge giochi "gratuiti" (o per meglio dire, senza costi aggiuntivi per gli abbonati) sorge un problema: a quale gioco dovremmo dare la precedenza? Se non avete mai seguito in modo regolare l'aggiunta di prodotti al servizio in abbonamento di Netflix, potreste ritrovarvi sommersi da tanti titoli.

Dobbiamo poi completare classici puzzle Match-3 in stile Candy Crush , nel mentre indaghiamo sul nostro stesso omicidio. Il mix di meccaniche è quello classico dei giochi più popolari per mobile, ma con anche una storia che fa da collante.

Se cercate qualcosa di più strutturato ma comunque semplice e alla portata di tutti, allora possiamo proporvi Ghost Detective. Si tratta di un gioco d'avventura nel quale si devono trovare oggetti nascosti in piccole schermate (non siamo ai livelli di Krispee Street).

Dov'è Wally? Non certo in Krispee Street, ma non preoccupatevi perché ci sarà molto altro da trovare. In questo HOG (Gioco a oggetti nascosti) , dovrete scorrere all'interno di elaborati disegni pieni di personaggi, oggetti ed edifici alla ricerca di specifici dettagli.

C'è chi gira la zuppa, chi taglia gli ortaggi, chi si rilassa sul trampolino. In questo " idle game ", avrete pochissimo da fare - principalmente posizionare postazioni da lavoro e reclamare i guadagni dalla vendita delle zuppe - ma proprio per questo è perfetto per chi vuole godersi qualche attimo tranquillo senza pensare o stressarsi.

Iniziamo con tre giochi del catalogo di Netflix che sono facilmente accessibili per tutti i tipi di videogiocatori, soprattutto quelli che non hanno grande esperienza con il mondo videoludico e vogliono qualcosa di facile da approcciare, senza particolare stress .

Giochi per chi vuole una bella storia

Molti abbonati a Netflix non sono in realtà videogiocatori e non solo non hanno esperienza con i videogiochi, ma non sono proprio interessati a imparare a giocare opere complesse. Per fortuna ci sono anche videogiochi che, pur avendo vari gradi di interattività, danno priorità alla narrazione.

Kentucky Route Zero

Kentucky Route Zero racconta in cinque atti una storia difficile da definire, anche dopo aver averla vissuta in prima persona. Parla di "debiti insaldabili, di futuri disertati e dell'istintivo senso di comunità dell'essere umano".

Come vi raccontiamo nella nostra recensione di Kentucky Route Zero, riesce a essere surreale, poetica, realistica, con uno stile grafico low-poly che potrebbe straniare chi non è abituato al mondo videoludico ma che potrebbe insegnare immediatamente che la ricerca del dettaglio tecnico non è necessaria per colpire l'anima del videogiocatore/spettatore.

Immortality

Immortality potrebbe essere tra tutti e tre i nostri suggerimenti quello più semplice da approcciare, una volta compreso il suo funzionamento. In questo gioco/film seguiamo la figura di Marissa Marcel, una star che ha girato tre lungometraggi che non sono mai stati pubblicati.

Cosa è successo? Chi è veramente Marissa? Per scoprire la storia di questo videogioco creato grazie ad attori in carne e ossa dovremo visualizzare frammenti dei film e, selezionando un oggetto o un personaggio in scena, saltare a un nuovo frammento. Pian piano, scopriremo la commovente e inquietante storia di Marissa Marcel.

Oxenfree I & II

Concedeteci di barare un pochino, consigliandovi due giochi in un colpo solo. Oxenfree è un'avventura narrativa nella quale si mescolano i teen movie degli anni '80 e gli horror, che ci permettono di vivere un racconto di formazione che ruota attorno a loop temporali tutti da scoprire.

Impossibile dire di più senza fare spoiler, ma per chi cerca un gioco profondamente fondato sui dialoghi (ora anche in italiano), non c'è motivo per farselo sfuggire, visto poi che avrete subito anche un secondo capitolo sul quale buttarvi.