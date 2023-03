Dead Cells: Return to Castlevania, la recensione del DLC che piace ad Alucard e ai Belmont

La recensione di Dead Cells: Return to Castlevania non può quindi che essere un racconto di affinità elettive, più che di un mero contenuto extra, sia per atmosfere che per riferimenti incrociati.

Che Dead Cells avesse come fonte d'ispirazione la serie Castlevania era chiaro a tutti. Lo è stato sin da quando il gioco fu lanciato in Accesso Anticipato su Steam, con solo una frazione dei contenuti che ha ora. L'arrivo di un DLC con licenza ufficiale della serie di Konami è quindi la classica quadratura del cerchio, il contenuto extra che non ti aspetti, ma che in qualche modo hai sempre desiderato, che va a svelare definitivamente e a celebrare quella che in fondo è una delle nature del gioco, lì dove oltretutto il titolo dei francesi Motion Twin continua a mietere successi mentre la serie Castlevania giace congelata da anni.

Due accessi

I nuovi boss sono presi della serie Castlevania, ovviamente

Una manciata di nuovi nemici, due nuovi biomi, tre boss, una nuova storia, quattordici armi, venti vestiti e sessantatre tra le tracce audio prese da Castlevania e altre reinterpretate dagli autori del gioco. Questo, sulla carta, è ciò che si ottiene installando Return to Castlevania. Quantitativamente non siamo molti distanti dai DLC precedenti per aggiunte, ma giocando si scopre che in questo caso gli sviluppatori hanno ragionato un po' di più su come sfruttarle, creando un doppio accesso ai nuovi biomi, i dintorni del castello di Dracula e il castello stesso, che in qualche modo moltiplica l'esperienza e consente di valorizzarli al meglio. Spieghiamo. Il primo accesso si trova nel livello di partenza e consente di affrontare i due biomi a un livello di sfida relativamente basso (sono comunque più impegnativi degli altri della stessa fascia), perché vanno a sostituire il secondo e terzo livello, nonché il primo boss.

I nuovi biomi sono ben progettati

Il secondo accesso, che si sblocca dopo il primo, si trova invece nella Torre dell'Orologio, dopo aver sconfitto la Guardiana del tempo. In questo caso il secondo bioma va a sovrapporsi alla parte finale del gioco, diventa molto più difficile e permette di combattere contro due boss diversi, molto più impegnativi. Si tratta di un modo molto intelligente per sfruttare al meglio i nuovi contenuti, che risultano così essere maggiormente stratificati e obbligano a rigiocarli più volte per scoprire tutto, con i completisti che dovranno sudare letteralmente sette camicie per avere tutto.