Solo Leveling: ARISE presenta Sung Jinah con un trailer che ne racconta le origini

Netmarble ha pubblicato un trailer che racconta le origini di Sung Jinah, la sorella minore di Jinwoo, disponibile come personaggio giocabile in Solo Leveling: ARISE. Qual è la sua storia?

Come sappiamo, i due fratelli hanno dovuto cavarsela senza i genitori fin da giovanissimi e Jinwoo ha cresciuto Jinah al meglio delle sue possibilità, diventando un cacciatore sebbene nei primi anni le sue abilità fossero assolutamente discutibili, al punto da fargli rischiare la vita a ogni spedizione.

La stessa Jinah è stata al centro di un drammatico episodio, l'attacco di un demone che ha massacrato diversi suoi compagni di classe senza che lei potesse far nulla per difenderli: un evento che l'ha spronata a diventare più forte, come si vede appunto nel trailer.

Armata di un ombrello capace di emettere devastanti uragani, Jinah può spazzare via i suoi nemici ricorrendo alla forza delle correnti, senza neppure essere sfiorata: una capacità che la rende una guerriera di notevole abilità.