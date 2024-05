Solo Leveling:ARISE, la recensione del nuovo action RPG tratto dalla serie coreana

Webtoon, manhwa e infine serie animata di successo: Solo Leveling sta bruciando le tappe e si pone indubbiamente come uno dei prodotti più interessanti di un mercato, quello coreano, che ormai da anni ha invaso (amichevolmente!) l'occidente, conquistando milioni di appassionati. Ebbene, ecco arrivare anche un mobile game da Netmarble! La storia del gioco riprende quella che i fan della saga già conoscono, catapultandoci in un mondo di cacciatori di mostri per raccontare le vicende di Sung Jinwoo, un guerriero giovane e inesperto che molti credono il più debole fra tutti gli hunter, ma che un giorno scopre di possedere un potere straordinario: la capacità di... salire di livello. Un tratto che ben si sposa con il sistema di progressione tipico dei videogiochi: ve ne parliamo nella recensione di Solo Leveling:ARISE.

Da zero e hero, ovverosia la trama di Solo Leveling Sung Jinwoo, il protagonista di Solo Leveling:ARISE, mentre sferra un attacco speciale "Il cacciatore peggiore del mondo", Sung Jinwoo, si ritrova nel mezzo di una missione decisamente più difficile di quanto chiunque potesse immaginare e finisce per essere spazzato via insieme a tutti i suoi compagni. Così decide di sacrificarsi per consentire la fuga ad alcuni membri della squadra e viene trafitto dai mostri, ma non muore, anzi si risveglia tempo dopo in un letto d'ospedale. Ciò che scopre ben presto è che in lui si è risvegliata un'abilità estremamente rara, se non unica: quella di diventare sempre più forte dopo ogni battaglia. Un concetto prettamente videoludico, ma del tutto estraneo ai cacciatori che popolano il mondo di Solo Leveling, e che fa di Jinwoo una sorta di prescelto, destinato ad affrontare le minacce più gravi che incombono. Se avete letto il nostro approfondimento sul perché guardare Solo Leveling, saprete già che l'opera di Chugong adotta in maniera molto scaltra uno stile del tutto simile a quello dei manga giapponesi, mettendo in scena personaggi affascinanti, situazioni coinvolgenti e combattimenti spettacolari, animati in maniera estremamente dinamica. Questi tratti vengono ripresi nel gioco attraverso eccellenti sequenze di intermezzo e dialoghi capaci di richiamare le visual novel, che soprattutto nelle prime ore vanno a puntellare una narrazione che ha il preciso scopo di motivarci rispetto alla sostanza di un action RPG che nella sua struttura si rivela tendenzialmente ripetitivo.

Missioni, struttura ed elementi gacha Le manovre di Solo Leveling:ARISE sanno essere di grande impatto visivo Diciamo che le fasi iniziali di Solo Leveling:ARISE fanno pensare a qualcosa di diverso rispetto all'hub che si sblocca a un certo punto e che gli utenti devono utilizzare per accedere alle missioni. Il problema di questa soluzione è che purtroppo gli incarichi sono sempre molto brevi, con scenari e nemici che tendono a ripetersi per poter "fare numero". Man mano che si completano le sfide è possibile ottenere nuove armi ed equipaggiamento, ma soprattutto le risorse necessarie per accedere agli elementi gacha, che consistono nella tradizionale estrazione di oggetti o personaggi, questi ultimi da aggiungere eventualmente alla squadra per poter aumentare il ventaglio di opzioni a propria disposizione durante l'azione. Le mosse di supporto dei nostri compagni in Solo Leveling:ARISE Il sistema di progressione è di stampo classico, con gli inevitabili livelli di esperienza, le "fusioni" e ovviamente i "risvegli" (ARISE!) per effettuare step ulteriori in tale direzione, ma include anche l'interessante risvolto delle classi differenti per il protagonista, Jinwoo, che in questo modo può cambiare completamente stile di combattimento e consegnarci dunque qualche novità sul piano del gameplay. A tal proposito, selezionando le missioni si può optare per quelle in cui controlliamo il protagonista di Solo Leveling oppure per incarichi che ruotano attorno unicamente ai suoi compagni, che in questo caso non si limitano a svolgere azioni di supporto bensì possono essere pilotati in maniera diretta, passando dall'uno all'altro in qualsiasi momento.

Un ottimo gameplay action RPG mobile Il gameplay di Solo Leveling:ARISE appare particolarmente solido È un peccato che gli sviluppatori NetMarble non abbiano trovato soluzioni diverse sul fronte strutturale che proporre un mix di missioni "toccata e fuga" tendenti alla ripetizione, visto che quando si parla di gameplay Solo Leveling:ARISE dimostra di poter competere con i migliori action RPG attualmente disponibili in ambito mobile. Bastano davvero poche regolazioni (ad esempio impostare lo stick virtuale perché sia dinamico e non fisso) per ottenere un layout di comandi touch davvero ottimo, che consente di muoversi, attaccare e schivare i colpi con grande efficacia durante i combattimenti. E, se ne avete l'esigenza, il gioco supporta anche i controller Bluetooth per ottenere la massima precisione e accessibilità. Uno dei tanti boss che dovremo affrontare nella campagna di Solo Leveling:ARISE Certo, le piccole arene e i grandi limiti dell'esperienza in termini di meccaniche rappresentano un fattore con cui vi troverete inevitabilmente a fare i conti dopo qualche ora di gioco, ed è un peccato perché sarebbe bastato mettere in piedi situazioni leggermente più complesse, con un po' più di spessore, per ottenere risultati sostanzialmente migliori. A ciò bisogna inoltre aggiungere le storture di un impianto free-to-play che comincia ad alzare la difficoltà artificiosamente fra il sesto e il settimo capitolo della campagna, modificando il bilanciamento della difficoltà e finanche i risvolti gacha per costringerci a rigiocare le missioni già completate per poter ottenere i miglioramenti necessari ad andare avanti.

Visivamente, però, c'è poco di cui lamentarsi Il cel shading dona ai personaggi di Solo Leveling:ARISE un gran bell'aspetto in stile anime Dal punto di vista della realizzazione tecnica, pur al netto di una colonna sonora non molto incisiva, Solo Leveling:ARISE si conferma una produzione di una certa caratura. È vero, il grosso della spettacolarità dell'esperienza viene sfruttata all'inizio per sorprendere il giocatore, fra sequenze animate e una certa varietà di scenari, ma in generale ci troviamo di fronte a un titolo visivamente eccellente. Gli sviluppatori hanno infatti utilizzato il cel shading in maniera davvero efficace, donando ai personaggi e ai nemici un set di animazioni più che discreto e consegnandoci finanche qualche bello scorcio da ammirare all'interno di determinati stage, con qualità ultra e 60 fps stabili anche su iPhone 14 Pro senza che il dispositivo si surriscaldi.

Conclusioni Versione testata iPhone Digital Delivery Steam, App Store, Google Play Prezzo Gratis Multiplayer.it 7.0 Lettori ND Il tuo voto Solo Leveling:ARISE è un ottimo action RPG, dotato di una grafica spettacolare e di un gameplay solido e divertente, che però paga dazio per via di una struttura eccessivamente limitata e ripetitiva, messa al servizio di un modello free-to-play che aumenta la difficoltà improvvisamente all'incirca a metà della campagna. Per quanto questo aspetto sia inevitabile e finanche legittimo per una produzione che punta a monetizzare a fronte di un download gratuito, sarebbe stato possibile arrivarci in maniera più sensata.