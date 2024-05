Solo Leveling: dove guardarlo e perché merita

Se non siete estranei al mondo dei fumetti e serie animate sicuramente avrete sentito parlare di Solo Leveling, l'opera di Chugong nata sotto forma di light novel e che ha travalicato i confini della Corea del Sud per spopolare in Occidente, facendo recentemente un salto di livello (gioco di parole assolutamente voluto) tramite un adattamento anime che ha stregato milioni di spettatori. In vista dell'uscita del primo videogioco tratto dalla serie, Solo Leveling: Arise , fissata a domani 8 maggio, abbiamo pensato di fare una panoramica su tutto il brand di Solo Leveling, dalla light novel e il webtoon alla prima stagione dell'anime sulla bocca di tutti.

In tutto ciò la trasposizione animata realizzata da A-1 Pictures rappresenta la ciliegina sulla torta per le ottime basi gettate dalla storia, mettendo in scena animazioni di alto livello, sequenze di combattimento spettacolari e un'ottima colonna sonora, che rendono assolutamente giustizia alla storia ideata da Chugong.

Nonostante le premesse non siano tra le più originali, Solo Leveling ha ottenuto il favore del pubblico avvalendosi di una trama avvincente, a tratti cupa, cruda e violenta ma senza sfociare nel grottesco, che riesce a intrattenere il lettore anche grazie alla trasformazione fisica e mentale del protagonista, che passa gradualmente da un imbranato bonaccione a un guerriero risoluto che non ha paura di sporcarsi le mani per raggiungere i propri obiettivi.

A causa di un madornale errore di valutazione, il gruppo di Hunter di cui fa parte Jinwoo si imbarca in una missione troppo difficile, che sfocia rapidamente in un massacro. Abbandonato e ormai condannato a morte certa, il ragazzo risveglia un potere speciale e unico, grazie al quale ottiene l'abilità di "livellare" da solo , ovvero di aumentare la propria potenza e abilità, con dinamiche simili a quelle che potremmo vedere in un videogioco di ruolo. Grazie a questo pretesto il ragazzo decide di mettersi alla prova e affrontare sfide sempre più difficili per verificare la sua forza e volontà.

Gli Hunter sono classificati in gradi che vanno da E a S in base alle abilità acquisite dopo aver risvegliato i loro poteri, che sono permanenti e immutabili tranne rarissime eccezioni. E qui arriviamo al protagonista della storia, il giovane Sung Jinwoo , un Hunter di grado E, così debole e gracile da aver ottenuto il poco invidiabile soprannome di "arma più debole dell'umanità", ma che nonostante tutto decide di affrontare dungeon pieni di mostri pericolosi per provvedere al sostentamento della sorella minore e della madre in coma.

Solo Leveling è ambientato in una realtà alternativa alla nostra, dove come un fulmine a ciel sereno sono apparsi i Gate, dei portali che si affacciano su dimensioni parallele, da cui fuoriescono dei mostri immuni alle armi convenzionali e che possono essere contrastati solo dagli "Hunter" , degli individui che hanno acquisito dei poteri speciali.

Solo Leveling: light novel e manhwa, dove leggerli in Italia

Uno dei tanti adorabili mostri che popolano il mondo di Solo Leveling

Quando si parla di Solo Leveling, si potrebbe pensare erroneamente che il successo fulminante della serie sia stato innescato dall'anime andato in onda nei mesi scorsi. In realtà molti non sanno che le origini dell'opera sono molto meno recenti e che la storia di Sung Jinwoo ha raggiunto il suo epilogo già diversi anni fa.

Tutto il franchise di Solo Leveling, infatti, parte dalla light novel realizzata dallo scrittore sudcoreano Chugong (si tratta di un nome d'arte), la cui serializzazione ha avuto inizio nel luglio 2016 sul portale online Papyrus e si è conclusa a marzo 2018, per un totale di 270 capitoli, per poi arrivare in occidente alla fine dello stesso anno grazie a Webnovel con il titolo "Only I Level Up". La serie è stata successivamente pubblicata in formato cartaceo per un totale di 14 volumi (13 principali, con l'ultimo dedicato a storie secondarie realizzate da Chu-gong tra gennaio e maggio del 2023).

Giusto pochi giorni fa, durante il Comicon Napoli 2024, è arrivata la conferma che la light novel "Only I Level Up" arriverà in Italia. Sarà pubblicata dall'editore Star Comics, che ne ha fissato l'uscita a partire dal 2025 in una raccolta di otto romanzi.

Dato l'enorme successo riscosso in madrepatria, sempre nel 2018 la piattaforma KakaoPage ha iniziato la serializzazione di un adattamento manhwa, termine utilizzato per classificare i fumetti realizzati in Corea, realizzato da DUBU (pseudonimo di Jang Sung-Rak, disegnatore e CEO di Redice Studio, sfortunatamente scomparso nel luglio del 2022), in formato Webtoon (fumetto a scorrimento verticale, pensato per essere fruito principalmente tramite smartphone e tablet). A sua volta il Webtoon è stato convertito in formato cartaceo, con la pubblicazione avviata dal 2019 in madrepatria e tuttora in corso, con la storia che si sta avvicinando alle battute finali.

In Italia il manhwa di Solo Levelig è edito sempre da Star Comics, con la pubblicazione iniziata nell'aprile del 2021. Ad oggi sono disponibili i primi sedici volumi, con il prossimo in uscita a giugno.