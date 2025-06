Solo Leveling: Arise Overdrive è stato presentato su PC e Xbox durante l'Xbox Games Showcase: si tratta di una versione aggiornata, arricchita e migliorata dell'action RPG mobile prodotto da Netmarble, tratto dalla celebre opera di Chugong.

In arrivo su PC questo autunno e su Xbox Series X|S nel corso del 2026, Overdrive introdurrà funzionalità inedite come la modalità cooperativa per quattro giocatori, che consentirà di affrontare insieme le missioni sempre più complesse di questo action RPG.

Gli aggiornamenti promettono inoltre di immergerci nella storia di Solo Leveling ancora più a fondo, seguendo le vicende del cacciatore Sung Jin-Woo e la sua appassionante scalata verso l'eccellenza, legata all'inedita capacità di "salire di livello", un combattimento dopo l'altro.

Come nella versione originale di Solo Leveling: Arise, avremo la possibilità di controllare anche diversi altri personaggi e costruire un party sempre più competitivo, capace di superare sfide apparentemente impossibile e di abbattere creature potentissime.